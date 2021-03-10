«Не успели спасти»: В Нижнем Новгороде девочка умерла, подавившись супом во время обеда

Мама девочки часто вывозила ее на прогулку. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Нижнем Новгороде юная девушка умерла, подавившись за обедом супом. Трагедия случилась 2 марта в одном из домов на улице Лескова в Автозаводском районе, рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Яна* с детства страдала ДЦП и эпилепсией, была инвалидом первой группы. Не так давно ей исполнилось 16 лет, но в силу проблем со здоровьем девочка толком не могла сама себя обслуживать. За ней ухаживала мама – 45-летняя женщина полностью посвятила себя особенному ребенку. Соседи рассказывают, что она очень любила дочь и заботилась о ней.

«Она молодец, всегда ходила с ней гулять, взаперти не держала. Вывозила дочку на свежий воздух в детской коляске - она же худенькая, маленькая была», - вспоминают местные бабушки.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В тот злополучный день 2 марта Елена* приготовила на обед суп, которым, как обычно, стала кормить дочь. Однако в какой-то момент девочка подавилась и перестала дышать.

«Женщина попыталась оказать ей помощь, но поняв, что ей это не удается, вызвала скорую. К сожалению, девочку не успели спасти: прибывшие медики констатировали смерть», - рассказал «КП» источник.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

* - имена героев изменены.