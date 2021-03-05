Нижегородское следственное управление вошло в пятерку лучших по стране. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Минувший год выдался на редкость тяжелым для Нижегородской области – пандемия, самоизоляция, экономический спад. А вот региональному следственному управлению удалось свои позиции даже упрочить – в 2020 году ведомство вошло в пятерку лучших по стране. В год десятилетия создания Следственного комитета «Комсомолка» встретилась с заместителем руководителя СУ СКР по Нижегородской области Дмитрием Канонеровым и обсудила самые главные победы управления.

- Чем запомнился прошлый год сотрудникам Следственного комитета? Какие главные победы?

- Ну, прежде всего, хотел бы отметить, что в общероссийском рейтинге следственное управление по Нижегородской области в течение 2020 года поднялось с 38 места в первую пятерку. Безусловно – это результат слаженной работы всего нашего коллектива и полной самоотдачи каждого сотрудника, начиная с районного следователя и до руководителя управления.

- Расскажите о самых громких преступлениях прошлого года?

- Лично для меня самым резонансным преступлением стало убийство Сергея Анучина особо опасным рецидивистом в городе Павлово. 3 января Сергей и его друг Данила Небогатов, курсант речного училища, бросились спасать женщину, на которую напал ранее судимый житель Павловского района Телегин. Защищая потерпевшую, Сергей погиб от удара ножом. Данила был ранен, но выжил. Я выезжал на место происшествия, встречался с матерью погибшего. Действительно, это большая трагедия и пример выдающегося мужества. Телегин был задержан по горячим следам. Сейчас он предан суду, ему назначено наказание в виде 27,5 лет лишения свободы.

- Осень прошлого года тоже запомнилась нижегородцам резонансными преступлениями: и убийство девочки на Бору, и массовый расстрел…

- Да, в сентябре с разницей в несколько часов поступили сведения о двух жестоких преступлениях. Сначала поступили сведения об убийстве женщины, а потом – об исчезновении 9-летней девочки. Наши следователи сразу возбудили уголовные дела и подключились к их расследованию. Вскоре выяснилось, что матери пропавшей девочки угрожал убийством ее сожитель, он же угрожал и ребенку. Анализ видеозаписей подтвердил, что девочку от автобусной остановки увел сожитель ее матери. В ходе поисковых мероприятий был обнаружен труп девочки. Затем была установлена

и его причастность к совершенному ранее убийству женщины. В течение суток его удалось задержать.

- А массовый расстрел на Бору? Мы все помним это жестокое преступление…

- Да, уже в октябре в том же Борском районе стрельбу по прохожим открыл 18-летний нижегородец. Трех человек он убил на месте, а также тяжело ранил свою бабушку – спустя несколько недель она тоже скончалась в больнице. Он же обстрелял и рейсовый автобус, но в нем, к счастью, никто серьезно не пострадал. После совершенных убийств мужчина ушел в лесной массив и, как выяснилось позднее, покончил с собой.

- Как повлияла пандемия на работу следственного управления?

- Как показала статистика, пандемия не оказала существенного влияния на уровень преступности. В 2020 году в Нижегородской области совершено лишь на 1,6 % меньше преступлений, чем в предыдущем 2019. С другой стороны следователям пришлось решать проблемы организационного характера, связанные с введенными ограничительными мерами. Они создавали трудности при производстве следственных действий

с очным участием потерпевших и свидетелей, производством следственных действий в местах лишения свободы. Не обошла пандемия и коллектив следственного управления, из-за чего увеличилась рабочая нагрузка на коллег заболевших сотрудников.

- А как повлияла на работу управления продолжающаяся цифровизация? Сейчас ведь это активно применяется в самых разных сферах.

- За последние годы в Нижегородской области, как и в целом по стране, возросло количество преступлений, совершаемых с использованием интернета. Для раскрытия подобных преступлений требуется адекватное техническое оснащение криминалистических и экспертных подразделений. Поэтому руководством следственного управления делает все, чтобы обеспечить своих сотрудников современной криминалистической техникой и спецсредствами. В этом огромную поддержку оказывает Правительство Нижегородской области в рамках государственной программы «Обеспечения общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области». Благодаря использованию этой техники в 2020 году удалось раскрыть 1113 тяжких и особо тяжких преступлений.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На 11% за прошлый год снизилось число зарегистрированных сообщений о преступлениях в Нижегородской области

На 22% выросло число возбужденных уголовных дел – до трех тысяч

На 45% больше тяжких и особо тяжких преступлений было расследовано в 2020 году.