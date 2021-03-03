15-летний подросток в Нижнем Новгороде едва не заколол ножом старшего брата. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ссора между двумя братьями в Нижнем Новгороде закончилась поножовщиной. Здесь в одной из квартир на улице Бусыгина в Автозаводском районе 15-летний подросток набросился с ножом на своего старшего брата.

- По версии следствия, вечером 2 марта подозреваемый нанес ножевое ранение своему 20-летнему брату, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. – Сейчас он уже доставлен в городскую больницу. Врачи оценивают его состояние как критическое.

Что стало причиной трагедии, теперь придется разбираться следователям. Однако уже известно, что накануне происшествия старший брат поссорился с матерью и ударил ее. Могло ли это стать причиной конфликта, пока неясно.

- Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - пояснили следователи. – Сам подросток задержан. Сейчас его допрашивают.

К слову, сам напавший на брата подросток учится в школе. На профилактическом учете он не стоял и в подобных инцидентах раньше не был замечен.

Напомним, за последнее время это уже не первое громкое преступление в Нижнем Новгороде. Всего несколько дней назад в поселке Кудьма произошло массовое убийство. В собственном доме были убиты двое пенсионеров, их дочь и шестилетний внук. Главным подозреваемым по этому делу считается работавший у них садовник-гастарбайтер.