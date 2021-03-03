Бурый медведь вышел из зимней спячки в нижегородском зоопарке

После пробуждения косолапый с головой занырнул в снег. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

В Нижний Новгород пришла настоящая весна: об этом свидетельствует не только звонкая капель за окном, но и пробуждающаяся ото сна природа. Так, в нижегородском зоопарке «Лимпопо» вышел из зимней спячки бурый медведь Балу.

Выйдя из своей зимней берлоги, Балу сладко зевнул и тщательно обнюхал снег, нырнув в него с головой. После этого бурый медведь, как и положено после сна, принялся чистить шкуру.

Балу стал первым из сородичей, кто пробудился от спячки. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

«Среди медведей Балу оказался первым, кто решил встречать весну, покинул свою теплую берлогу и вышел на улицу. Теперь можно считать, что весна в «Лимпопо» наступила не просто по календарно, но и фактически», - сообщил генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Сотрудники зоопарка говорят, что Балу чувствует хорошо, у него отличный аппетит и прекрасное настроение. Он бодр и весел, чего не скажешь о его подруге медведице Ляле: она всё еще продолжает спать в своей берлоге. Не спешит пробуждаться ото сна и гималайский медведь.

Сейчас Балу чувствует себя отлично. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

«Помимо бурых медведей в зимнюю спячку в прошлом году у нас ушли сурки, гималайский медведь и еноты. Еноты у нас тоже проснулись, а вот остальные пока досыпают. Это совершенно нормально, что животные просыпаются отдельно друг друга в зависимости от своих личных биологических часов. Наши остальные обитатели тоже отойдут ото сна, как только настанет подходящее для них время», - пояснили в зоопарке.

Справка «КП»

Бурый или обыкновенный медведь — млекопитающее семейства медвежьих, один из самых крупных наземных хищников. В конце ноября медведи, как правило, залегают в берлоги, которые устраивают в буреломах и среди елового подроста. Зимний сон продолжается от 75 до 195 дней. Существуют они в это время исключительно за счет накопленного жира.