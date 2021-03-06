Маршрутка врезалась в столб в Автозаводском районе: четыре человека пострадали

Скорее всего, водитель маршрутки не справился с управлением. Фото: скриншот из видео. Источник: телеграм-канал «Нижний №1»

Рано утром, 6 марта, в Нижнем Новгороде произошло серьезное ДТП с пассажирским автобусом. На проспекте Ленина в Автозаводском районе маршрутка №67 влетела в столб. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний №1».

Без пострадавших, к сожалению, не обошлось. В настоящее время известно о четырех пострадавших.

Предположительно, водитель маршрутки не справился с управлением. Хотя не стоит исключать и того, что ещё одним фактором ДТП могла послужить плохо расчищенная от снега дорога.

Точную причину ДТП и обстоятельства произошедшего определят сотрудники ГИБДД, которые работали на месте происшествия.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области для получения уточненной информации по данному ДТП.

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