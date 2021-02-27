«Нам звонили и говорили, что Боря жив, а похоронили двойника»: Екатерина Одинцова рассказала, как пережила гибель Бориса Немцова

Екатерина Одинцова рассказала, как пережила гибель Бориса Немцова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известная телеведущая Екатерина Одинцова рассказала, как пережила гибель Бориса Немцова шесть лет назад. По ее словам, долгое время они с детьми не могли поверить в его смерть.

- Мы не могли поверить в его смерть. Хотели надеяться на чудо, - рассказала телеведущая на своей странице в Инстаграм. - Ну не мог Боря, такой живой, в один миг стать мёртвым. В день похорон наш сын положил в гроб отца заряженный мобильный телефон с новой симкой. И мы звонили, слушали гудки. Несколько дней. Пока телефон не сел.

Однако самым страшным моментом в жизни телеведущей стал тот момент, когда ее вызвали в следственный комитет. Именно там она впервые увидела кадры с места убийства.

- Я попросила показать нам с сыном фото с места убийства. Думала, что это поможет принять реальность, - вспоминает телеведущая. - Следователь показал нам всё в деталях. Это был самый страшный момент в жизни. То, что я увидела, я никогда не смогу забыть. И сын не сможет.

После этого телеведущая в течение нескольких месяцев не могла спать. Масла в огонь подливали звонки каких-то неизвестных людей, которые рассказывали дикие вещи.

- Какие-то мутные люди нам звонили, говорили что Боря жив и похоронили двойника, что у них есть для нас сообщение от отца, что нужно встретиться. Это сводило с ума, - признает Екатерина Одинцова. – Я не могла вернуться к работе. Но когда пыталась - сразу ловила волну хейта. Нас осуждали, что я и дети неправильно скорбим и не ходим всё время в чёрном. Чудовищно жестоко. Мы и так истекали кровью, а нас добивали.

По словам телеведущей, единственное, что их спасло – это то, что вся их семья продолжала держаться вместе. И сейчас они уже смогли вернуться к нормальной жизни.

- Мы, как пережившие кораблекрушение, дрейфовали в море на обломках корабля и старались не разжимать рук, чтобы не пропасть поодиночке, - объясняет телеведущая. - Мы доплыли до берега. Под ногами - снова земля. Мы храним светлую память о Боре и верим, что он - в лучшем мире. И мы встретимся.

Напомним, накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин согласовал проведение памятной акции в честь Бориса Немцова в Нижнем Новгороде. Глава региона утвердил решение Координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции о возложении цветов к временному мемориалу Бориса Немцова 27 февраля.