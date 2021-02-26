Глеб Никитин согласовал проведение акции памяти Бориса Немцова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Глеб Никитин согласовал проведение памятной акции в честь Бориса Немцова в Нижнем Новгороде. Глава региона утвердил решение Координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции о возложении цветов к временному мемориалу Бориса Немцова 27 февраля. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Мероприятие пройдет на площади Театральной, при этом количество участников не должно превышать 50 человек. Соблюдение социальной дистанции и других пунктов указа о режиме повышенной готовности являются обязательными.

«В Нижнем Новгороде живет много людей, знавших Бориса Немцова и работавших с ним. Считаем правильным, чтобы у них была возможность почтить его память. Формат памятного мероприятия обусловлен санитарно-эпидемиологической ситуацией», - отметил Глеб Никитин.

В этом году исполняется 30 лет назначения Бориса Немцова на пост губернатора Нижегородской области.