Тайной связью между школьницей и 45-летним гастарбайтером в Нижегородской области заинтересовались следователи. Фото: СОЦСЕТИ

Маленький поселок Воротынец, расположенный в 142-х километрах от Нижнего Новгорода, из тех, где все друг друга знают – все соседи, друзья и дальние родственники. Однако даже здесь не сразу заметили странные отношения между 44-летним строителем Улугбеком Д. и местной девятиклассницей Любой (имя ребенка изменено - прим. ред.)

- Обращение по поводу этой пары поступило от местных жителей, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас к делу уже подключились следователи.

Впрочем, сами влюбленные ничего преступного в своих отношениях не видят, хоть и стараются их не афишировать. Правда, после того, как об истории стало известно, им пришлось уйти в глухую оборону.

Сейчас строитель временно уехал на родину. Фото: СОЦСЕТИ

- Она хорошая девочка, у нее много друзей, - рассказали «Комсомолке» знакомые Любы. – Правда, сейчас она почти ни с кем не общается: закрыла страницу в соцсетях, не отвечает на сообщения. Ладно хоть в школу ходит!

К слову, в самой школе об этой истории ничего не слышали. Ну, или делают вид, что не слышали.

- Ни о каких отношениях со школьницей я не знаю, - заявила «Комсомолке» директор Воротынской средней школы. – Я даже не знаю, есть ли у нас такая ученица.

Тем временем в обстоятельствах этой любовной истории предстоит разбираться следователям. По закону, за такие отношения строителю действительно грозит «уголовка».

В Нижегородской области он живет уже несколько лет. Фото: СОЦСЕТИ

- По каждому факту действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Кстати, знакомые Улугбека уверяют, что он живет в Воротынце уже несколько лет. И никаких странностей за ним они прежде не замечали.

- Я не знаю, что там у них случилось, - признался знакомый Улугбека. – Об этой истории я не знал. Но мужик он самый обыкновенный. Жил один с собакой, работал на стройке – ничего такого за ним не водилось.

Впрочем, пока идут разбирательства, Улугбек успел покинуть пределы страны. Правда, уверяет, что временно.

- У меня умерла 93-летняя бабушка, - пояснил Улугбек «Комсомолке» на ломанном русском. – Поэтому я вынужден был уехать. Вернусь 6 марта.

Однако он регулярно бывает онлайн на своей странице в соцсети, как и его 15-летняя подруга. Несмотря на вспыхнувший скандал, влюбленные не удалили друг друга из друзей в соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Там нет любви, сплошная химия»: парень, от которого забеременела 14-летняя школьница, ранее жил с 15-летней девочкой

Прошлые отношения закончились наркотиками, воровством и бегством от полиции. Мама девочки рассказала, как вытаскивала дочь из плохой компании и почему Павел - не главный антигерой этой истории (подробности)

«Дядя, я люблю тебя!»: 15-летняя школьница сбежала с мужем своей тети в другую страну

Девочку девять месяцев искали в Казахстане, а нашли в России. В Новосибирске она с мужчиной, который старше ее на 20 лет, снимала квартиру и «строила любовь» (подробности)