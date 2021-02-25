Мужчина и трехлетний ребенок погибли на пожаре в нижегородской деревне

Мама мальчика в это время была на работе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшная трагедия произошла в селе Суморьево Вознесенского района: там на пожаре погибли 34-летний мужчина и его трехлетний племянник.

Частный дом на улице Школьной загорелся 24 февраля около 15:40. Уже через три минуты сюда прибыли несколько пожарных расчетов, но дом к тому времени был полностью охвачен огнем на площади 120 квадратных метров.

К моменту приезда пожарных дом уже был объят пламенем. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«Как удалось выяснить, хозяйка дома ушла в магазин. В доме остался её сын и внук. Вернувшись, она увидела, что дом горит, и вызвала пожарную охрану», - рассказали подробности в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Когда огонь был потушен, в сгоревшем доме обнаружили тела мужчины и его трехлетнего племянника. Мать мальчика в это время была на работе.

Площадь пожара составила 120 кв.м. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии.

«Предварительно, очаг возгорания находился в комнате. Причина пожара устанавливается, назначена пожарно-техническая экспертиза. Кроме того, для установления причин смерти погибших проводятся судебно-медицинские экспертизы», - пояснили в СУ СК России по Нижегородской области.

Возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По предварительной информации МЧС, к возгоранию могло привести нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, однако точную причину установят по результатам экспертизы.