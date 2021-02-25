За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 397 новых случаев заражения коронавирусом среди жителей. Впервые за три месяца число заболевших опустилось ниже планки в 400 человек. Общее число заболевших в области превысило 95 тысячи человек.При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 87 642 человека. За последние сутки выписали 442 нижегородца.К сожалению, с болезнью за сутки не справились 13 человек. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.- В настоящее время около 3,8 тысячи человек лечится амбулаторно, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 2,5 тысячи человек госпитализировано и пять человек находится в обсерваторах, - рассказали в региональном минздраве.