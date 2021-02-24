Экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову дали 13 лет колонии и 235 миллионов штрафа

13 лет колонии и 235 миллионов штрафа дали экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову. ФОТО: Антон Новодережкин/ТАСС

Сегодня, 24 февраля, была поставлена точка в одном из самых громких коррупционных преступлений последнего времени – экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Приговор бывшему главе республике был озвучен в Нижегородском районном суде.

- Суд признал Леонида Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и хранении боеприпасов, - сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области. – Путем частичного сложений основного и дополнительного наказаний суд приговорил его к 13 годам в колонии строгого режима. Также он обязан будет выплатить штраф в размере 235,2 миллионов рублей.

Напомним, именно столько, по версии следствия, Леонид Маркелов получил в качестве взятки. Эти деньги местный олигарх Николай Криваш должен был передать губернатору через главу марийского телеканала «12 регион» Наталию Кожанову. Арестован экс-губернатор был еще в апреле 2017 года, спустя неделю после своей отставки. Вскоре обыски прошли не только в доме самого чиновника, но и у членов его семьи. А затем было арестовано все имущество бывшего главы республики – на сумму 2 миллиарда рублей. В списке «нажитого» значились дворцы, автопарк, драгоценности, торговые центры и…музыкальная шкатулка.

Сторона обвинения в ходе судебного процесса просила для Леонида Маркелова еще более сурового наказания – 17 лет в колонии строгого режима. Само дело насчитывало больше 230 томов, а оглашение приговора заняло неделю.

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