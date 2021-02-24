Успех землячки

Жительница Ардатова стала победительницей Всероссийского конкурса «Спасибо интернету-2020». ФОТО: Николай Толстов

«Интернет открывает для меня большие возможности и возраст его освоению не помеха», – считает победительница шестого Всероссийского конкурса «Спасибо интернету-2020» Евдокия Блинова из Ардатова.

Конкурсантке не оказалось равных в номинации «Мои интернет-достижения»: в творческой работе она рассказала как интернет помог пережить самоизоляцию. В канун международного женского дня наша землячка принимала поздравления, цветы и подарки от организатора Всероссийского конкурса – ПАО «Ростелеком».

ФОТО: Николай Толстов.

В конкурсе «Спасибо интернету» бывший преподаватель истории Ардатовского аграрного техникума Евдокия Егоровна Блинова приняла участие во второй раз. В 2016 году она рассказывала, как научилась пользоваться соцсетями. Спустя четыре года федеральное жюри конкурса покорило её эссе об опыте в онлайне в месяцы пандемии.

Евдокия Блинова:

«В интернете мы друг друга поддерживали, делились хорошими новостями, рассказывали о своих занятиях. Это воодушевляло и психологически поддерживало меня. Если раньше интернет был для меня чем-то вроде развлечения, то сейчас убедилась, что он жизненно необходим. Я благодарна курсам компьютерной грамотности, которые открыли для меня этот мир».

ФОТО: Николай Толстов.

Интернет Евдокия Блинова начала осваивать ещё в 2014 году. Окончила курсы компьютерной грамотности, в том числе "Азбука интернета". Научилась работать на ноутбуке. Теперь у пенсионерки есть возможность открыть новую страницу современных цифровых технологий. В качестве приза за победу лауреат конкурса получила от компании «Ростелеком» планшет.

– Не ожидала, что моя конкурсная работа получит высокую оценку. Для меня значима не только личная победа, но участие Ардатовского района в этом престижном конкурсе, - подметила в общении с представителями «Ростелекома» Евдокия Егоровна.

МНЕНИЕ:

Директор Департамента внешних коммуникаций МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком»

Д.А. Сыров, директор Департамента внешних коммуникаций МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком»:

«Люди старшего возраста начинают свободно ориентироваться в интернете. О том, как они используют новые возможности в разных сферах жизни, конкурсанты и рассказали в своих эссе. Кстати, нижегородская пенсионерка стала победителем в самой массовой номинации, в которой конкурировали около 78% всех работ.

Конкурс «Спасибо интернету» - 2020 собрал свыше 4 600 заявок от участников из 77 регионов страны. Все уже давно пользуются интернетом. 60% претендентов на победу окончили курсы компьютерной грамотности, 40% обучались самостоятельно, в том числе по программе «Азбука интернета», созданной «Ростелекомом» совместно с Пенсионным фондом России.

Вера ТОЛСТОВА