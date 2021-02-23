Сегодня утром, прямо в День защитника Отечества, в посёлке Приволжский города Кстова Нижегородской области росгвардейцы спасли двух детей из горящего здания. Информацией о героическом поступке своих сотрудников поделились в Управлении Росгвардии региона.По данным ведомства, возгорание произошло в двухэтажном жилом здании на улице Профсоюзной. В этот момент мимо проезжал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. В его составе находились старший сержант Владислав Естафьев и старший сержант Сергей Поспелов. Они обратили внимание на клубы дыма и немедленно сообщили дежурному. В последствии тот вызвал на место происшествия экстренные службы.Приблизившись к месту, росгвардейцы столкнулись с жителями соседних домов. Кстовчане сразу же сообщили им, что на втором этаже полыхающей постройки могут находиться двое несовершеннолетних детей. Попасть туда через центральный вход оказалось уже невозможно, поэтому Сергей и Владислав решили войти внутрь через окно.Как сообщает ведомство, когда правоохранители поднялись на второй этаж – они действительно обнаружили там заспанных детей 6 и 15 лет. Младшего ребёнка росгвардейцам пришлось закутать в одеяло, прежде чем вынести на улицу. Выносили его на руках из горящего дома. Обоих мальчиков успешно передали родителям.Всю семью погорельцев приютили у себя неравнодушные соседи.Кроме того, благодаря пожарным расчётам МЧС возгорание ликвидировали в кратчайшие сроки.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!