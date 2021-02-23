Две полицейские машины столкнулись на площади Лядова в Нижнем Новгороде. ФОТО: "Нижний №1"

Вчера, 22 февраля, в начале одиннадцатого часа ночи на площади Лядова в Нижнем Новгороде столкнулись две полицейские машины. Запись с видеорегистратора одного из водителей, движущегося в том же потоке, была опубликована в сети.

— Какова вероятность того, что на одной из центральных площадей города столкнутся две полицейские машины? Редко, но бывает, — сказано на канале "Нижний №1" в подписи к видео.

На кадрах мы видим, что одна из полицейских авто двигалась на запрещающий сигнал светофора и на высокой скорости протаранила другой поток транспорта. Сперва машина влетела в обычный автомобиль, достаточно покарёжив его капот, а уже после оказалась на пути второй полицейской машины.

В Нижегородском ГИБДД нам ответили, что пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения.

Дело рассматривается, обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, недавно мы рассказывали о смертельной аварии, произошедшей на проспекте Гагарина. В результате ДТП погибли два человека и ещё несколько пострадало.

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