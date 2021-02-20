Момент столкновения машин на проспекте Гагарина попал на видео. ФОТО: "Нижний №1"

В сети опубликовали видео смертельной аварии, произошедшей сегодня утром в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина. Страшное ДТП потрясло весь город — лоб в лоб столкнулись две иномарки, в результате чего погибли два человека и ещё несколько пострадали. Правда с появлением записи с камер дорожного видеонаблюдения, которую опубликовали на канале "Нижний №1", стало очевидно, что после лобового столкновения двух легковых машин, одна из них отлетела в обратную сторону, зацепив по пути ещё и третий автомобиль.

Ранее мы рассказывали подробности случившегося и публиковали фото с места аварии. По предварительной информации ГУ МВД России по Нижегородской области, водитель "Рено Логан" не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Хендай Акцент". Погибли пассажиры этих автомобилей. Были ли они пристёгнуты ремнями безопасности — неизвестно.

Само столкновение произошло в 6:15 в районе улицы Сурикова.

На месте работали следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. А также начата прокурорская проверка.

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