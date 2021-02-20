«Тонущий Титаник» разглядели в утреннем тумане жители Нижнего Новгорода. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Житель Нижнего Новгорода Алексей Шевченко, выглянув как-то утром в окно, едва не выронил из рук чашку кофе: на горизонте за рекой в тумане плыл… «Титаник». Да-да, тот самый знаменитый лайнер с печальной судьбой. На горизонте в городской панораме четко прослеживались четыре трубы, дым, корпус корабля и бескрайние просторы океана.

Из окон Алексея открывается вид на новый ЖК «Аквамарин», а за ним – река и противоположный берег, на вершине которого стоит другой жилой комплекс «Маршал Град». Его высотки и стали очертаниями «труб» «Титаника», которые удачно дополнились поднимающимися в небо клубами дыма. Роль Атлантического океана сыграл густой туман, окутавший город морозным утром.

Тот самый снимок, на котором нижегородцы разглядели "Титаник". Фото: Алексей Шевченко

«Ассоциация с «Титаником» возникла уже давно, - признался «Комсомолке» Алексей. Но как-то я не придавал этому значения и думал, что его вижу только я. Но на днях выложил фотографию в сториз (Instagram – прим.), и подписчики начали говорить, что это «Титаник».

Алексей по профессии ведущий мероприятий, а фотография – это его хобби. В его аккаунте множество красивых художественных снимков, сделанных в Нижнем Новгороде и за его пределами. И вот фотоколлекция пополнилась еще одним экземпляром.

За короткое время снимок нижегородского «Титаника» набрал несколько тысяч лайков, его растиражировали все местные паблики. Интернет-пользователи с удовольствием рассматривают снимок и восхищаются созданной иллюзией. Среди них оказалось много оптимистов, которые увидели на фото не тонущий, а просто плывущий по волнам «Титаник».

«Он не тонет, а просто уходит вдаль к берегам Нового света», - прокомментировал один из подписчиков.

«Да, лучше думать так – это позитивнее», - согласился автор фото Алексей Шевченко.