Вчера в нижегородских группах в социальных сетях стали распространятся фотографии, сделанные в сергачском посёлке Юбилейный в Нижегородской области. На кадрах, по словам автора публикации, детская поликлиника. На кафельном полу в хаотичном порядке расставлены вёдра – несмотря на окружающую их чистоту, крыша в поликлинике течёт.– Эта наша детская поликлиника. Кошмар! Страшно и опасно! Сюда приходят дети, – пишет автор в публикации в группе \\"Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ\\".Состояние медучреждения вызвало серьёзный резонанс среди жителей региона. Естественно, обнародованное безобразие дошло и до нижегородского министра здравоохранения и замгубернатора региона Давида Мелик-Гусейнова.В своём Instagram-аккаунте он посвятил этому вопросу отдельный пост:– Всё время спрашиваю себя, вы бы дома у себя сделали ремонт так же? Так же развесили провода по стенам? Удобно ли вам было жить с ведром посередине комнаты? Ответы на эти вопросы очевидны. Обычно самый красноречивый ответ – глаза в пол, – пишет вице-губернатор. – Сергач. Я был там совсем недавно. Больница в нехорошем состоянии. Как и запланировано, она войдёт в программу модернизации. Но действовать надо, не дожидаясь утверждённого плана.Следом Мелик-Гусейнов напомнил, что в 2016 году детской поликлинике выделяли средства на ремонт кровли. В том же году её отремонтировали.– Вернее \\"отремонтировали\\", потому как в последующем 2017-ом она снова начала течь, – подметил замгубернатора. – Каждый год, как только слегка начнёт таять снег или пойдёт дождь, с потолка капает в заботливо расставленные вёдра. Если честно, зла не хватает, когда понимаешь, что кто-то взял деньги, а работу выполнил плохо.В своём отчёте о ситуации Давид Мелик-Гусейнов заверил, что в министерстве здравоохранения сейчас поднимаются все контракты, акты и прочие документы: кто что подписывал и обещал.– Это юридически сложная и часто тупиковая работа – прошёл не один год. Но этот сценарий надо выполнить, – согласился министр. – Мы направили специальную комиссию министерства здравоохранения области в эту поликлинику. Уже понятно, что параллельно с этой работой надо срочно изыскивать средства для экстренного ремонта всего этого безобразия. Закрывать поликлинику нельзя.А после министр добавил, что приём детей временно перенесли в другое здание до решения этой технической проблемы.– Предварительно, крышу смогут починить до конца апреля. За очень короткий промежуток времени надо успеть пройти путь от сметы до работы. Сразу после устранения дыр в кровле, учреждение заработает в прежнем режиме. Остаётся просить отнестись с пониманием за доставленные неудобства, – обратился к жителям посёлка Юбилейный Давид Мелик-Гусейнов. – Держу на контроле эту ситуацию. Ежедневно получаю статус устранения проблемы от нового главного врача.В заключение своего Instagram-выступления министр здравоохранения сказал, что впереди ожидаются \\"большие ремонты в рамках программы модернизации\\":– Довели до лечебной сети комплекс мер: как взаимодействовать с подрядными организациями, чтобы такое не повторилось.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!