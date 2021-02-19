Гальваников – с новосельем

На снимке: гальваники Ольга Юматова и Елена Зубкова на новых рабочих местах. Фото: Елена Галкина

Коллектив участка химического пассивирования меди и стали цеха №16 АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» обживается на новых площадях. В начале года участок переехал в большой гальванический зал.

– Здесь просторно и светло. А самое главное, свежий и чистый воздух. Благодаря современной вентиляционной системе в рабочей зоне нет никакого превышения предельно допустимой концентрации химических веществ, – отмечает начальник цеха Сергей Кулешов.

На участке установлены новые ванны, все одного объема – по 70 литров, с автоматическим поддержанием температуры растворов. Линейки гальванических ванн выставлены по ходу технологического процесса, что позволяет исключить дополнительные перемещения работников во время проведения операций. Ранее ванны для пассивирования были объемом 2 и 10 литров. За счет увеличения объема ванн повысилась производительность участка.

– Остались последние штрихи: установить дополнительный стеллаж, стойки для развешивания приспособлений, – добавляет Сергей Анатольевич. – Всё это улучшит эргономичность рабочих мест, и участок получится образцовым.

Гальваники, работающие на линиях пассивирования, довольны переездом.

–Раньше помещение было маленькое, ванны располагались вразнобой, что было неудобно, а теперь работать – одно удовольствие, – говорит гальваник Ольга Юматова. – Мы здесь втроём трудимся, у каждой есть рабочий стол, а до этого все за одним техдокументацию оформляли.

Переезд участка проходил без остановки производственного процесса. Старое помещение будет капитально отремонтировано.

Ирина Балагурова