Конкурс завершился – конкурс продолжается

Подведены итоги первой конференции АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина». Фото: Елена Галкина

Подведены итоги первой конференции АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», организованной Молодежным советом, по выдвижению идей производства новой продукции, ориентированной на гражданский рынок.

Генеральный директор АО «АПЗ», председатель конкурсной комиссии Андрей Капустин поблагодарил участников за инициативность, смелость и творческое мышление:

– Все представленные проекты были достойными. Некоторые детально отработаем, просчитаем и внедрим в производство. Такие конференции идей будем проводить регулярно, в том числе и по другим направлениям – производственным улучшениям, рацпредложениям. Очный формат подобных «творческих совещаний», когда идёт живое общение, обсуждение, позволяет докладчику просто и понятно рассказать об идее. Я уверен, что вашему примеру последуют и другие сотрудники завода. Они тоже будут генерировать идеи и не бояться рассказывать о них.

Каждая идея оценивалась конкурсной комиссией по 10-балльной шкале. Пять проектов, набравших наибольшее количество баллов, признаны лучшими. Поскольку некоторые участники представили по несколько идей, то победители были определены по сумме баллов за проекты.

На 1 месте – начальник бюро цеха №41 Дмитрий Есин. Обе его идеи заняли первые две строчки в общем рейтинге. На 2 месте – инженер-электроник ОГК СП Антон Ерин, его проекты на 3 и 5 строчках рейтинга. И на 3 месте – начальник лаборатории службы метрологии Николай Камерилов. Его проект по количеству баллов четвёртый.

Призеры получили денежные сертификаты на 50 тысяч, 30 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно занятому месту. Фото: Елена Галкина

– Сложилась отличная команда. Был рад работать в ней над проектами, быть полезным для производства, – отметил Дмитрий Есин.

Призеры получили денежные сертификаты на 50 тысяч, 30 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно занятому месту. Остальные участники поощрены премией в размере 2,5 тысячи рублей.

Слово членам комиссии

Владимир Тимофеев, технический директор:

– Конкурс показал «здоровый дух» коллектива нашего завода. Молодежь с интересом отозвалась, и сегодня поступает много звонков от желающих поучаствовать. Самое главное, что ребята не остаются в стороне от важного общего дела.

Александр Сагин, заместитель технического директора – главный конструктор по спецпродукции:

– Радует, что молодежь у нас активная, творческая, неравнодушная к нуждам предприятия. Желаю ребятам оставаться такими же смелыми и предприимчивыми, а новичкам – не бояться присоединяться к конкурсу.

Ирина Балагурова