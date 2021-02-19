В Нижнем Новгороде при обрушении торговой палатки погибла женщина

Палатка обрушилась днем 19 февраля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде при обрушении торговой палатки с фруктами погибла женщина. Трагедия произошла в час дня на улице Родионова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Произошло обрушение временных конструкций из бруса торговой палатки на улице Родионова в Нижегородском районе областного центра. На место происшествия выезжал аварийно-спасательный отряд Нижегородской области» - пояснили в ведомстве.

Причина обрушения устанавливается. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Рухнувшая конструкция насмерть придавила женщину. Кем она была – продавцом или просто проходила мимо, пока неизвестно. Личность погибшей устанавливается.

В ликвидации последствий ЧП принимали участие 11 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Что стало причиной обрушения палатки, пока не известно. Интернет-пользователи в соцсети пишут, что ларек рухнул якобы из-за того, что в него врезался грузовик, разгружавший товар.

UPD В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области подтвердили, что палатка рухнула после наезда грузовика. В ларьке находилась женщина, которая погибла в момент обрушения.

"На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего уточняются", - прокомментировали в ведомстве.