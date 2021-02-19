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Общество

Невероятные приключения африканца в России: Темнокожий мужчина едва не замерз на трассе в нижегородской глубинке

Уроженец Кот-д`Ивуара поехал туда, чтобы купить машину, но на обратном пути она сломалась
Ирина ШВЫРКАЕВА
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На помощь бедолаге пришли сотрудники местной полиции.

На помощь бедолаге пришли сотрудники местной полиции.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Эта зима запомнится нижегородцам как самая морозная и самая снежная за последние несколько лет. Шутка ли: холода не отступают уже почти полтора месяца, периодически регион заваливает снегом. Даже местные жители уже порядком устали от затянувшихся морозов, а каково пришлось парню из Африки, который едва не замерз на трассе в нижегородской глубинке, даже представить страшно.

Мишель Коне Диссикует родом из африканской республики Кот-д`Ивуар, но уже шесть лет живет и работает в Нижнем Новгороде. И вот Мишель накопил денег и решил купить себе автомобиль, который был необходим ему для работы. Прошерстил в интернете объявления о продаже машин, и самый подходящий вариант оказался за 100 километров от города. «Ерунда, съезжу!» - подумал африканец и морозным февральским днем отправился в Вачу за своей четырехколесной мечтой.

Прибыв на место с утра-пораньше, темнокожий мужчина немало удивил жителей заснеженной нижегородской глубинки своим появлением. Разыскав продавца, гость из Кот-д`Ивуара после тщательного осмотра решил автомобиль купить. Ударили по рукам, и счастливый Мишель отправился обратно в Нижний Новгород уже на своей тачке. Однако добраться до города он так и не смог: в пути недалеко от села Филинское его новая машина заглохла и напрочь отказалась заводиться. Как он ни пытался вернуть ее к жизни, ничего не получалось. Оказаться в двадцатиградусный мороз на трассе в холодной машине – занятие не только малоприятное, но и, надо сказать, опасное для здоровья. Парень из солнечной Африки уже порядком замерз, когда к нему на помощь подоспели сотрудники местной полиции.

«О попавшем в сложную ситуацию водителе сообщили сотрудники диспетчерской службы. По прибытии на место происшествия полицейские посадили водителя в служебный автомобиль и доставили до отдела полиции, где напоили мужчину горячим чаем, затем вызвали эвакуатор и отбуксировали машину в технический сервис, где ее отремонтировали», - рассказали подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Мишель Коне Диссикует был очень тронут отзывчивостью нижегородских полицейских и сердечно поблагодарил их, пообещав на прощание, что впредь будет более предусмотрительным.

«Хочу выразить слова благодарности в адрес сотрудников вачской полиции за оперативную помощь и оказанную поддержку. Не ожидал, что так быстро разрешится моя ситуация»,- сказал Мишель Коне Диссикует.

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