Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Пять главных новостей Нижнего Новгорода за уходящую неделю

Публикуем дайджест новостей за минувшую рабочую неделю
Ирина ШВЫРКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Дайджест главных новостей уходящей недели.

Дайджест главных новостей уходящей недели.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Самая длинная в этом году рабочая неделя подходит к концу, впереди длинные праздничные выходные. Самое время вспомнить, что нижегородцы обсуждали на уходящей неделе. «Комсомолка» публикует пять главных новостей последних шести дней.

В начале недели, безусловно, темой №1 в Нижнем Новгороде оставались снегопады. Вернее, их последствия. Город постепенно приходил (да и до сих пор приходит) в себя после затяжной трехдневной метели. 16 февраля корреспонденты «КП» вышли на улицы города, чтобы узнать, как выглядит Нижний Новгород после снегопада.

Наконец-то разрешилась главная интрига последних дней: эксперты назвали причину окрашивания в синий цвет собак из Дзержинска. Напомним, 11 февраля на территории завода «Оргстекло» была обнаружена стая голубых собак. Их изловили и отвезли в ветеринарный госпиталь. Им сделали все необходимые анализы, взяли образцы шерсти на экспертизу, и вот только в четверг стали известны ее результаты.

В пятницу стало известно, что суд отозвал лицензию у нижегородского медицинского центра «Эксперт», который выдал лицензию на оружие «борскому стрелку» Даниле Монахову, застрелившему осенью прошлого года четверых человек.

Не успели нижегородцы прийти в себя после затяжных снегопадов, как погода преподнесла очередной сюрприз. Нижегородскую область захлестнула очередная волна аномально холодной погоды. На праздничные выходные синоптики обещают понижение температуры до -37 градусов.

Увы, конец этой рабочей недели отметился трагическим происшествием: утром 20 февраля в ДТП на проспекте Гагарина столкнулись две иномарки, два человека погибли. «Комсомолка» публиковала фото и видео с места страшного ДТП на проспекте Гагарина 20 февраля 2021 года.

КАРТИНА ДНЯ