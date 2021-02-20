Пять главных новостей Нижнего Новгорода за уходящую неделю

Дайджест главных новостей уходящей недели. Фото: Олег УКЛАДОВ

Самая длинная в этом году рабочая неделя подходит к концу, впереди длинные праздничные выходные. Самое время вспомнить, что нижегородцы обсуждали на уходящей неделе. «Комсомолка» публикует пять главных новостей последних шести дней.

В начале недели, безусловно, темой №1 в Нижнем Новгороде оставались снегопады. Вернее, их последствия. Город постепенно приходил (да и до сих пор приходит) в себя после затяжной трехдневной метели. 16 февраля корреспонденты «КП» вышли на улицы города, чтобы узнать, как выглядит Нижний Новгород после снегопада.

Наконец-то разрешилась главная интрига последних дней: эксперты назвали причину окрашивания в синий цвет собак из Дзержинска. Напомним, 11 февраля на территории завода «Оргстекло» была обнаружена стая голубых собак. Их изловили и отвезли в ветеринарный госпиталь. Им сделали все необходимые анализы, взяли образцы шерсти на экспертизу, и вот только в четверг стали известны ее результаты.

В пятницу стало известно, что суд отозвал лицензию у нижегородского медицинского центра «Эксперт», который выдал лицензию на оружие «борскому стрелку» Даниле Монахову, застрелившему осенью прошлого года четверых человек.

Не успели нижегородцы прийти в себя после затяжных снегопадов, как погода преподнесла очередной сюрприз. Нижегородскую область захлестнула очередная волна аномально холодной погоды. На праздничные выходные синоптики обещают понижение температуры до -37 градусов.

Увы, конец этой рабочей недели отметился трагическим происшествием: утром 20 февраля в ДТП на проспекте Гагарина столкнулись две иномарки, два человека погибли. «Комсомолка» публиковала фото и видео с места страшного ДТП на проспекте Гагарина 20 февраля 2021 года.