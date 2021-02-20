Аномальные морозы в Нижнем Новгороде 21 февраля 2021: как город готовится к холодам

Как Нижний Новгород город готовится к очередной волне аномальных холодов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородскую область накрыла очередная волна аномально холодной погоды. Причиной усиления морозов стал скандинавский антициклон, пришедший на территорию европейской части России. Нижегородские синоптики предупреждают о понижении температур до -37 градусов с 21 февраля. Уже сегодня ночью в Нижнем Новгороде было около -30 градусов. Безусловно, такая погода – огромная нагрузка на все системы городского хозяйства. «Комсомолка» узнала, какие меры будут приняты властями в эти аномальные морозы в Нижнем Новгороде 21 февраля 2021

По поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, «Теплоэнерго» повысило температуру теплоносителей ввиду предстоящих холодов. Сейчас на предприятии действует особый режим работы и организовано круглосуточное дежурство.

«Все источники работают в штатном режиме, температура теплоносителя повышена до необходимых значений. Персонал на котельных и теплопунктах в предстоящие выходные дни продолжает работу в усиленном режиме – увеличено количество и частота плановых обходов сетей, проводятся регулярные осмотры оборудования в котельных. Сформирован достаточный запас необходимых материалов для ремонтов», - рассказали в пресс-службе АО «Теплоэнерго».

Руководители ресурсоснабжающей компании весь период холодов будут дежурить на своих рабочих местах.

Если вы увидели неполадки на сетях теплоснабжения, не предпринимайте самостоятельных попыток их устранить. Сообщите об этом нам по телефону «горячей линии» 277-91-31 (круглосуточно). Или напишите сайт teploenergo-nn.ru в разделе «Сообщить о неполадке».