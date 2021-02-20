Замерзающего мужчину вытащили из снега нижегородские спасатели

Пострадавшего немедленно доставили в пункт обогрева. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС спасли человека, который едва не замерз в снегу. Происшествие случилось 16 февраля вечером, когда на улице уже стемнело.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, в единую дежурно-диспетчерскую службу в 18:17 поступило сообщение о том, что в лесополосе в районе озера Сортировочное в снегу замерзает человек.

К месту предполагаемого нахождения человека был направлен отряд спасателей.

«Неблагоприятные погодные условия: низкая температура и глубокий снег существенно осложнили поиски спасателям. Кроме того, поиски осуществлялись в темное время суток», - пояснили в ведомстве.

К счастью, вскоре мужчину удалось найти: он лежал на снегу и был очень замерзшим. Как выяснилось, он обморозил конечности.

Неизвестно, сколько мужчина пролежал на снегу. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Спасатели доставили его в развернутый неподалеку пункт обогрева и вызвали скорую. Медики госпитализировали пострадавшего, и сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Как рассказали в управлении МЧС, сейчас решается вопрос о поощрении сотрудников аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода, участвовавших в операции спасения.

Напомним, 14 февраля в Борском районе спасатели больше двух часов искали 28-летнего мужчину, который застрял в непроходимом снегу. Парень хотел сократить путь, но не рассчитал свои силы и больше не смог передвигаться, преодолевая метровые сугробы. Его спас один телефонный звонок.

Еще одна история со счастливым концом произошла на днях в Вачском районе. Там полицейские пришли на помощь африканцу, который едва не замерз на трассе в сломавшейся машине.