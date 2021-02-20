Идеи лучших подарков на 23 февраля. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Каждый год в конце февраля тысячи нижегородок традиционно ломают голову, что подарить своему мужу, отцу, сыну, другу или коллеге на День защитника Отечества. Некоторые считают, что это праздник «только для тех, кто служил», но большинство женщин все-таки стараются порадовать любимых мужчин в этот день. Если вы не сторонник подарков а-ля носки и пена для бритья, то рассказываем, что подарить на 23 февраля 2021 в Нижнем Новгороде: идеи лучших подарков. Самые необычные презенты в нашей подборке:

1. Фотокуб-трансформер

Необычным и запоминающимся подарком станет фотокуб. Куб-трансформер с вашими фотографиями можно крутить в руках бесконечно, открывая все новые и новые изображения. На 23 февраля можно подарить тематический фотокуб с армейскими фотографиями, который займет почетное место на полке рядом с дембельским альбомом.

Сам куб изготавливается из натурального дерева, и на его стороны приклеиваются фотографии. Можно использовать снимки как с фотоаппарата, так и с телефона. Один такой куб вмещает от 8 до 12 фотографий.

Фотокуб можно крутить в руках бесконечно. Фото: с сайта объявлений "Авито".

Цена: от 1440 до 2690 рублей в зависимости от размера и количества фотографий

2. Именная бабочка

Бабочка с вышитыми инициалами - уникальный аксессуар, который будет только у Него. Буквы на ткань наносятся путем вышивки, а значит, они долговечны. Можно выбрать эксклюзивный дизайн и сделать вышивку с обратной стороны. Она будет скрыта от посторонних глаз, поэтому можно написать Ему о самом сокровенном.

На бабочке можно вышить инициалы, логотип или надпись. Фото: с сайта объявлений "Авито".

Цена: от 1000 рублей

3. Перчатки с подогревом

Этот подарок особенно оценят приверженцы активного отдыха и любители зимних развлечений, будь то охота, рыбалка или просто длительные вылазки на природу. Особенно понравится такой презент велосипедистам. В такие перчатки встроены обогревающие элементы, которые питаются от заряжаемых батарей, работающих без подзарядки до 8 часов. Теперь Его руки точно никогда не замерзнут!

Перчатки с подогревом оценят любители активного отдыха. Фото: trial-sport.ru

Цена: от 7000 рублей

4.Вязаная кукла с портретным сходством

Выполненная вручную фигурка в виде себя любимого точно вызовет улыбку на Его лице. Готовы спорить, что такого подарка Он еще не получал. Вязаная кукла ростом 45 сантиметров имеет каркас и может двигать руками и ногами. На изготовление подобного шедевра у опытной мастерицы может уйти около недели, так что стоит сделать заказ заранее.

Фигурка, в которой Он узнает себя любимого, точно ему понравится. Фото: с сайта объявлений "Авито".

Цена: от 4500 рублей

5. Мыло ручной работы

Оно подойдет в качестве презента на 23 февраля коллеге или как дополнение к основному подарку. Мыло может быть выполнено в виде различных предметов: оружие, танк, звезда, портмоне, кружка пива и многих других. Сегодня мастера-мыловары предлагают огромный выбор ароматов на любой вкус, так что выбирайте в соответствии с Его предпочтениями или полностью положитесь на свой вкус. Можно подарить набор из пары таких фигурок, упакованных в подарочную коробочку. Дешево, красиво, функционально.

Мыло ручной работы - недорогой, но эффектный подарок. Фото: с сайта объявлений "Авито".

Цена: 200 рублей за набор из 2 шт.