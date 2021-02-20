«До минус 37!»: Узнали, сколько продержатся аномальные морозы в Нижнем Новгороде

Узнали, сколько продержатся аномальные морозы в Нижнем Новгороде. Фото: Олег Укладов

Прогнозы синоптиков просто повергают нижегородцев в шок – в ближайшие длинные выходные 21-23 февраля столбики термометров могут опускаться до -37 градусов. Мы узнали, сколько продержатся аномальные морозы в Нижнем Новгороде.

- Постепенное похолодание в Нижегородской области начнется уже в ночь на воскресенье, - обещают синоптики. – Столбики термометров опустятся до - 25 градусов. Дальше будет только холоднее. В последующие ночи столбики термометров опустятся до – 28…-32 градусов. А в отдельных районах даже похолодает до – 37 градусов.

Такая погода в Нижнем Новгороде продержится как минимум до пятницы, 26 февраля. Именно в этот день начнется постепенное потепление.

- Уже днем в пятницу столбики термометров поднимутся до – 6 градусов, - обещают синоптики. – При этом установится ясная погода без осадков. Заметно потеплеет и в ночные часы – уже в ночь на субботу в Нижнем Новгороде будет всего минус 10 градусов.