Не ждите курьера весь день: В Нижнем Новгороде заказы с Яндекс.Маркета теперь привозят четко по времени

Мечты о том, чтобы курьеры начали доставлять заказы вовремя, в идеале четко к определенному часу, похоже, стали сбываться. Жители Нижнего Новгорода в Яндекс.Маркете теперь могут выбирать способ доставки «По клику, когда удобно». Рассказываем, что это значит и как работает. После оформления заказа сначала он поступит на ближайший склад Яндекс Go, о чем вы получите уведомление в приложение и на мобильный телефон, а после этого в удобное вам время курьер доставит покупки. Причем вам не будут присылать сообщения, мол, заказ привезем с 9.00 до 15.00, или с 15.00 до 21.00. Вы сами, когда придете домой с работы, или после прогулки с детьми, поужинаете, отдохнете или закончите заниматься какими-то делами, вызовите через приложение курьера. С этого момента засекайте время: ваш заказ привезут буквально в течение 20-30 минут. Планировать свой день и контролировать время доставки с таким сервисом намного удобнее.

В преддверии праздников такой способ доставки как нельзя кстати. К примеру, готовите подарок мужу к 23 февраля, или жене на 8 марта, и не хотите, чтобы они раньше времени узнали о сюрпризе. Курьер доставит покупки в то время, когда вашей половинки точно не будет дома, и не испортит сюрприз.

Кстати, жителям Нижнего Новгорода доступна еще одна удобная функция. Вместе с заказом вам могут привезти продукты из Яндекс.Лавки. При вызове курьера можно оформить дозаказ, добавив к корзину хлеб, молоко, фрукты, овощи, муку, крупы, в общем все, что необходимо. Если дома, к примеру, именинник и вы ждете курьера с подарком для него, можно добавить к заказу свечи, торт.

Такой способ доставки возможен, если сумма покупок не превышает 20 тысяч рублей, а вес посылки меньше 10 килограмм. При этом коробка, в которой доставляют заказ, не должна быть больше 50 сантиметров с каждой из ее сторон. Еще один важный момент, в заказ нельзя добавить алкоголь и лекарства. Такие товары доставлены не будут.

Доставку по клику оформляйте через приложение Яндекс.Маркет и Яндекс Go.