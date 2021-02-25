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Видео обрушения крыши здания на Нижневолжской набережной опубликовали спасатели

При обвале никто не пострадал
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Трехэтажное здание находилось на реставрации.

Трехэтажное здание находилось на реставрации.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В сети появилось видео частичного обрушения кровли здания на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Кадры с места происшествия сняли с помощью квадрокоптера. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Об обрушении крыши на площади в 300 квадратных метров стало известно сегодня, 25 февраля, в 15:30. На место тут же отправилась оперативная группа, а также поисково-спасательный и аварийно-спасательный отряды.

Отметим, что данное трёхэтажное здание было неэксплуатируемым, но в нём велись реставрационные работы.

- По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве. - Из соседнего здания, которое плотно прилегает к зданию, у которого частично обрушилась крыша, было эвакуировано 12 человек.

Причина обрушения кровли сейчас выясняется.

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