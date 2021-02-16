На Горьковском автозаводе стартовала вакцинация сотрудников от COVID-19. Все работники предприятия, желающие привиться, смогут сделать это совершенно бесплатно в Центре медицинской профилактики ГАЗ.Записаться на прививку можно в кадровой службе. Чтобы избежать очередей, формируется график вакцинации, учитывающий и режим работы сотрудников, и распределение нагрузки на процедурный кабинет. Вакцинация проводится препаратом «Гам-КОВИД-Вак» в два этапа. Перед прививкой каждого сотрудника осматривает терапевт, и при отсутствии противопоказаний даёт допуск к процедуре.Чтобы открыть прививочный пункт для своих сотрудников, ГАЗ закупил специальные морозильные камеры и термоконтейнеры для хранения и транспортировки препарата. «В медицинском центре ГАЗа оборудован кабинет для вакцинации, проведено обучение медработников методике допуска к вакцинации в соответствии c регламентом Министерства здравоохранения РФ», - пояснили на предприятии.По словам главного врача Центра медицинской профилактики ГАЗ Валентины Цывовой, руководство ГАЗа принимает беспрецедентные меры по профилактике коронавирусной инфекции, и проведение вакцинации силами предприятия позволит не только максимально охватить работников, желающих сделать прививку, но и снизить нагрузку на районные поликлиники.«Каждый виток распространения пандемии не только сопровождается, но и предвосхищается комплексными защитными мерами на наших предприятиях, а также неоценимой поддержкой, которую наш акционер Олег Дерипаска оказывает городским медицинским и социальным учреждениям», - прокомментировала Валентина Цывова.Надо отметить, что к профилактике коронавирусной инфекции на предприятии подошли очень серьезно и ответственно. Работников не просто обеспечили масками и перчатками, но и провели серьёзную разъяснительную работу: как маски помогают предотвратить распространение инфекции, как их правильно носить, почему необходимо соблюдать противоэпидемические меры и что может сделать каждый человек для снижения риска заболевания. Рабочие места на ГАЗе были оперативно реорганизованы с учетом социальной дистанции, в цехах регулярно проводится дезинфекция всех поверхностей, установлены диспенсеры с антисептиками для обработки рук и рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Не оставлены без внимания и уличные территории ГАЗа: они регулярно обрабатываются специальной техникой – уборочными и поливочными машинами со специальными составами. Строгий порядок в столовых: сотрудники ходят на обед в соответствии с графиками, за столами сидят небольшими группами, а сами столы расставлены на расстоянии 1,5 метра. С начала пандемиии здравпункты непосредственно на предприятии и медицинский центр ГАЗа работают в усиленном режиме, причём в медцентре организовано целое отделение с отдельным входом для приема пациентов с вирусными симптомами.Всего в 2020 году «Группа ГАЗ» направила порядка 1,5 млрд рублей на предотвращение распространения коронавируса. Осенью прошлого года в медицинском центре ГАЗ заработала собственная сертифицированная лаборатория, где сотрудники могут бесплатно сделать тест на COVID. Кроме того, для заводской поликлиники были закуплены аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также оборудование для ультразвуковой диагностики и ударно-волновой терапии.Во время пандемии по инициативе акционера «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски была запущена программа #ГАЗПОМОГАЕТ, в рамках которой волонтерским и благотворительным организациям было выделено 200 автомобилей в 80 городах страны для развоза нуждающимся продуктов питания и предметов первой необходимости. Компания передала более миллиона защитных масок, респираторов и защитной спецодежды лечебным и социальным учреждениям. Больницы получили автомобили скорой помощи и современное оборудование для лечения тяжелобольных пациентов: аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), анестезиологические и реаниматологические мониторы, пульсоксиметры и прочее важнейшее оборудование. Кстати, Нижегородская область – не единственный регион, которому Олег Дерипаска в трудное время протянул руку помощи. В конце 2020 года в Сибири открылись 7 «медицинских центров помощи и спасения» вместимостью от 60 до 120 коек. Стационары для лечения внебольничной пневмонии, вызванной осложнением COVID-19, оснащены современной медицинской техникой и диагностическим оборудованием. Медицинские центры были возведены в рекордно короткие сроки – не более 6 месяцев.В прошлом году за реализацию программы #ГАЗПОМОГАЕТ «Группа ГАЗ» стала лауреатом Всероссийского конкурса «Чемпионы добрых дел» в номинации «Компетентное волонтерство».