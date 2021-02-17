Нижний Новгород продолжает приходить в себя после затяжного снегопада, прошедшего на прошлой неделе: нижегородцы ругают коммунальщиков, дворники выбиваются из сил в борьбе со снегом, водители стоят в пробках, а чиновники рапортуют, что на ликвидацию последствий брошены все силы… Однако нашлись и те, кому небывалое обилие снега оказалось в радость: Набережную Федоровского в последнее время облюбовали сноубордисты-фрирайдеры.Кто-то из прохожих снял на камеру, как пятеро экстремалов спускаются на досках по склону от памятника Жюлю Верну к Благовещенской площади, видео выложили в соцсеть. Одновременный спуск компании фрирайдеров по нетронутому снежному склону – зрелище весьма эффектное.«Очень опасное развлечение, есть шанс выскочить на очень оживлённую дорогу», - обратил внимание кто-то из интернет-пользователей на близость дороги у подножия склона.«Кто не знает, не несите ерунду! Там до проезжей части огромное расстояние. Нужно быть неумехой, чтобы улететь на дорогу. Для того, чтоб остановиться вовремя, есть запас. Я там тоже скатывался на доске в 2014 году, было весело. Парни красавцы!» - ответил всем переживающим Николай Ильянов.Теперь нижегородцы шутят, что город превратился в горнолыжный курорт, и чтобы покататься на «доске», не надо покидать пределы Нижнего Новгорода.Справка «КП»Фрирайд – свободное катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс. Считается, что именно при катании по нетронутому снегу наиболее полно раскрываются все возможности сноуборда или горных лыж.