Склад с соломой сгорел в Богородском районе днем 17 февраля: фото, видео

Склад вспыхнул около 11 часов. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар произошел под Богородском в Нижегородской области днем 17 февраля. Там в селе Арапово загорелся склад с соломой, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Сообщение о пожаре поступило в 11:07. В 12.00 объявлена ликвидация открытого горения на площади 800 квадратных метров», - рассказали в ведомстве.

Склад сгорел на площади 800 кв.м. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На месте происшествия работали 19 сотрудников МЧС и пять пожарных машин.

К счастью, на момент возгорания людей в здании не было, поэтому никто не пострадал и не погиб.

К счастью, никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Что стало причиной возгорания на складе с соломой, предстоит выяснить экспертам.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.