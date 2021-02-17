Склад с соломой сгорел в Богородском районе днем 17 февраля: фото, видео

Склад вспыхнул около 11 часов.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Крупный пожар произошел под Богородском в Нижегородской области днем 17 февраля. Там в селе Арапово загорелся склад с соломой, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Сообщение о пожаре поступило в 11:07. В 12.00 объявлена ликвидация открытого горения на площади 800 квадратных метров», - рассказали в ведомстве.
Склад сгорел на площади 800 кв.м.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
На месте происшествия работали 19 сотрудников МЧС и пять пожарных машин.
К счастью, на момент возгорания людей в здании не было, поэтому никто не пострадал и не погиб.
К счастью, никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Что стало причиной возгорания на складе с соломой, предстоит выяснить экспертам.
«Комсомолка» будет следить за развитием событий.