Забыли в квартире80-летняя жительница Нижнего Новгорода Аделаида Павловна (имя героини изменено – прим. Ред.) всю жизнь прожила душа в душу со своим мужем. Одна беда – за все долгие годы любви детей у них так и не появилось. Поэтому после смерти супруга пенсионерка осталась совсем одна. Ее одинокую жизнь скрашивали только две собаки – Алиса и Трамп.- Для нее они стали настоящими детьми, - вспоминает навещавшая ее соцработница Светлана Шалдина. – Бывало, к ней придешь – она только про них и говорит. Да и сами собаки у нее жили господами – лежали на диванах, ластились к хозяйке.Так продолжалось до февраля прошлого года. Тогда пенсионерка впервые начала чудить: стучать в окна соседей, звать на помощь и пугать прохожих. Вердикт приехавших психиатров был однозначен – все признаки старческой деменции. Бабушку тут же забрали подлечиться, а собак…попросту забыли в квартире.- О том, что собаки оказались закрыты в квартире без еды и воды, я узнала спустя несколько дней, когда мне начали названивать бабушкины соседи, - вспоминает соцработник. – И то только потому, что собаки жутко выли и драли входную дверь. К счастью, в кухню осталась открыта форточка, через которую мы и закинули в квартиру еду для собак. На следующее утро нам удалось дозвониться до клиники и рассказать об этой ситуации. И знаете, что произошло после? Врачи приехали, открыли дверь квартиры, выгнали этих собак на улицу и…уехали.Собачники поневолеНаблюдавшие эту сцену социальные работники совсем растерялись. Куда деть этих собак? Бросить их на улице среди зимы, в мороз? Но ведь они отродясь не оставались без присмотра. Глядя на этих беспомощных бедняг, трясущихся от холода, сердобольным женщинам пришлось принять нелегкое решение – забрать собак к себе домой.- У нас у самих дома пожилые родители, - объясняют нижегородки. – В доме есть и кошки, и собаки. И обзаводиться новыми питомцами у нас не было никакого желания. Но ведь не бросишь же их? В квартире был настоящий тарарам: одну собаку взяла я, другую – моя напарница. В таком режиме мы кое-как пережили неделю, а потом Аделаиду Павловну выписали.Понемногу жизнь вернулась в прежнее русло: пенсионерка приехала домой, собаки – к хозяйке. Однако ровно год спустя ситуация повторилась в мельчайших подробностях: старушку снова отвезли в больницу, а собак – выгнали на улицу. С той только разницей, что на этот раз пенсионерку забрали туда уже пожизненно, доживать свой век. А пятилетняя Алиса и двухлетний Трамп теперь уже окончательно лишились надежды на теплый дом и хозяйскую заботу.- Конечно, у Аделаиды Павловны есть родственники, есть племянники, - рассказывают социальные работники. – Да вот только они не проявляли интереса даже к самой пенсионерке, не говоря уже об ее собаках.Пока собаки живут у социальных работников, у которых и так дома четыре собаки. Однако и Алиса, и Трамп всерьез нуждаются в добрых заботливых ручках и настоящей семье. Если вам приглянулись эти пушистые крохи и вы готовы впустить их в свою жизнь, то вам достаточно связаться со Светланой по телефону 89063500635.КСТАТИК сожалению, подобная ситуация в Нижнем Новгороде не такая уж редкость. Кошки и собаки часто становятся компаньонами пожилых нижегородцев. Вот только когда те попадают в больницу или, не дай бог, умирают, то те попросту оказываются на улице. Нехватка приютов, отсутствие государственной передержки и четкого законодательства в отношении животных делает их абсолютно незащищенными.