Суббота, 6 февраля, выдалась морозной. Около 11 часов дня на термометре минус 17. Лыжники знают: в такую температуру кататься некомфортно, лыжи едут плохо. Но приборостроителей это не испугало. Все заявившиеся участники приехали на базу «Снежинка», чтобы дать старт VII Спартакиаде АПЗ.Поехали!Первыми гонку с общего старта начали женщины. Силы почти равные. Из 11 лыжниц только одна с первым спортивным разрядом – Юлия Сухова, слесарь-сборщик цеха №49, остальные – любители.Дистанция небольшая – 2 км свободным стилем. Поэтому быстро перемещаемся к финишу. Там уже своих встречают болельщицы Юлия Дыдыкина (цех №68) и Ольга Гудырёва (цех №65). В прошлом сезоне они бежали на лыжах за цеха, в этом – уступили место молодёжи.– У меня дочка Светлана на дистанции, – говорит Юлия Дыдыкина. – Поэтому за двоих болею – и как мама, и как коллега.– Многие стесняются участвовать в Спартакиаде: «а вдруг подведем цех», – делится Ольга Гудырева, она предцехком 65-го. – Но я всегда говорю: «Ребята, главное – участие!».Успеваю переговорить со спортинструктором Кристиной Кожаковой. Рассказывает, что лыжные соревнования проводятся с помощью электронной системы хронометража и судейства. И тут же передаёт по рации:– На финише №3.Через секунды из динамиков раздаётся голос Олега Комарова, главного судьи соревнований:– Финишировала Светлана Пронина, время 7 минут 10 секунд.Вот она, победительница лыжной гонки – инженер по метрологии, бежавшая за команду руководства завода. Отдышавшись, с радостной улыбкой Светлана признается, что совсем не ожидала прибежать первой. А вот муж, Алексей, который в этот день выступал за свой цех №56, был уверен в победе жены:– Наш сын занимается в лыжной секции, и Света вместе с ним регулярно тренируется.Одна за другой с разницей в минуту финишируют заводские спортсменки. Стоят разрумянившиеся, обмениваются эмоциями…Номер 28К масс-старту на 3 км готовятся мужчины. Слышны последние дружеские наставления коллег. За старшего мастера цеха №51 Андрея Смирнова пришли поболеть начальник цеха Владимир Полухин, нормировщик Юлия Ефремова, начальник кузнечного участка Дмитрий Новиков и даже ветеран цеха Наталья Дмитриева. Сильная поддержка!Первым гонку завершил №28. Это Владислав Миронов, регулировщик РЭАиП цеха №49, его время 10:02,6. И эту победу можно считать ожидаемой: он 12 лет профессионально занимался лыжными гонками, имеет разряд к.м.с.– Ехать было трудно, но все в одинаковых условиях. Победой доволен, добился, чего хотел, – признался Влад.1-й этап позади…Жюри выводит протоколы, подписывает грамоты. Спортсмены пьют горячий чай с пиццей, пирогами – каждый перед началом соревнований получил продуктовый паёк, питьевую воду.Самый приятный момент – награждение. Участники выстраиваются. Их приветствует председатель профсоюза Александр Тюрин:– В этом году Спартакиада АПЗ посвящена первому полёту человека в космос. Это отражено на наших вымпелах с изображением Гагарина и его знаменитой фразой: «Поехали!..» Спасибо предцехкомам, руководителям подразделений и всем, кто пришел в этот морозный день поддержать коллег.Грамоты, медали, денежные призы от профсоюза АПЗ, фото на память... Субботний день приближался к обеду. Позади морозная лыжня, волнения. Да и на улице чуть потеплело…Цифры:32 участника (21 мужчина и 11 женщин)9 команд: цехов №№37, 49, 51, 53, 56, 64, 65, отдела главного конструктора по спецпродукции, руководства завода