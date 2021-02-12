В Нижнем Новгороде Яндекс.Лавка запустила оплату заказов баллами Плюса

Потратить баллы можно на любой товар в корзине - десерты, овощи, фрукты, молочку, мясо и другие продукты, которые есть в ассортименте Лавки. Доставка заказа с ближайшего локального склада сервиса займет 15 минут.

Чтобы получить баллы, нужно заказать товары из раздела «Продукты с кешбэком». Их ассортимент будет постоянно обновляться. Сейчас баллы Плюса начисляются за покупку молока, десертов, продуктов торговой марки «Из Лавки» и других. Вернуть баллами можно до 20% от стоимости заказа и без подписки Яндекс Плюс. Она нужна, чтобы тратить баллы на заказы. За счет баллов кешбэка можно возместить практически всю стоимость товаров в корзине.

Сейчас воспользоваться новой функцией можно в приложениях Яндекс Go и Яндекс.Лавка на iOS и Android. Позже она также появится в приложении Яндекс.Еда.

Владельцы подписки Яндекс Плюс также получают кешбэк баллами в Такси, Драйве, Заправках и других сервисах. Неважно, где пользователь получает баллы, потратить их можно на любом сервисе. Один балл — это один рубль. Кроме того подписка дает доступ к Яндекс.Музыке, онлайн-кинотеатру КиноПоиск HD и дополнительному месту на Яндекс.Диске.