Психологи утверждают, что февраль – самый депрессивный месяц в году. Мало того, что на улице мороз, снег, так ещё и праздник всех влюблённых. А что делать тем, кто одинок? Варианта всего два –или страдать или искать себе пару! И проще всего это сделать в интернете.Пока одни уверены, что в социальных сетях и приложениях для знакомств сидят одни извращенцы, другие начинают общаться, встречаться и женятся. В преддверии Дня Влюбленных мы вместе с Tele2 пообщались с тремя популярными нижегородскими блогерами, которые встретили свою любовь в социальных сетях.Елена Суркова, автор инстаграм-блога @sun_for_breakfast«Мужчина лайков на ветер не бросает»У нас в семье уважают личное пространство. Настолько, что мы с мужем даже не подписаны друг на друга в инстаграм. Но все началось несколько лет назад, когда мы еще только-только вступали в конфетно-лайковый период. Блогера ведь “Рафаэлло” не корми, дай повод лайк поклянчить.Когда деревья были большими, динозавры уже вымерли, а «Тик-ток» еще не появился, вся прогрессивная молодежь сидела во ВКонтакте. Там знакомились, дружили и создавали семьи. Какой там «Тиндер», когда можно было просто отправить танцующего бегемота с крылышками в подарок! Помните, еще можно было создать интригу, отправив анонимный горшочек с медом или анонимную зебру на стену?А от кого самые ценные «сердечки» для девушки?-Правильно, от того, с кем она мысленно сыграла свадьбу и уже воспитала троих детей. И вот тут у нас вышла неувязочка. Не ставил мне мой Тот Самый лайки, и всё тут.Изрядно промариновавшись, я решила спросить напрямую, в чем причина такого хладнокровного обезлайкивания. Ответ сразил меня наповал: «Мужчина лайков на ветер не бросает. Поставлю - женюсь!»Я, конечно, посмеялась и думать забыла - и про эти слова, и про приятеля. Но вдруг, спустя пару лет, бегло пролистывая новости в ВК, заметила сиротливое «сердечко» на старой, забытой всеми богами соцсетей, своей фотографии. Надо ли говорить, кому принадлежало сие лайкотворчество?!Нет, конечно, не только тот лайк оказался судьбоносным в нашей истории. Однако теперь я частенько припоминаю своему мужу это его «лайкну- женюсь» и точно знаю, что он своих слов на ветер точно не бросает.Светлана Иконникова, главный тренер онлайн-школы Нины Зверевой, писатель, автор инстаграм-блога @svetlana_ikoka«А сын у нас родился прямо в день рождения автофорума»Интернет дал мне все: круг общения, работу, заказчиков, самоуважение… даже мужа. Пожалуй, только детей я рожала аналоговым способом.В Фейсбуке я познакомилась с Ниной Зверевой: отправила ей запрос в друзья (дело было в те далекие времена, когда у любителей Фейсбука еще не набиралось по 5 тысяч друзей и добавиться «во френды» можно было к кому угодно), она его приняла. Написала, что ей нравятся мои посты… Сейчас мы вместе пишем книги и развиваем онлайн-школу.Благодаря Фейсбуку я нашла лучших заводчиков собак: и каждый день радуюсь своим псам.А вот с мужем получилась забавная история.Помимо книг, собак и детей у меня есть еще одно хобби: я люблю машины. И водить их, и писать о них. Поэтому однажды я зарегистрировалась на нижегородском автофоруме. Не скажу, что писала очень активно – скорее, читала. Но за пару лет дошла до статуса «матерый» (форумские поймут!).Иногда всем форумом мы поздравляли очередную сложившуюся пару: кажется, наш «ннов» (не путать с «нн.ру»!) был заражен купидонами. Ну и нас с мужем не миновало.Правда, задело нас по касательной: на просторах форума мы совершенно не выделяли друг друга как живые единицы. Но, когда начался бум соцсетей, все форумчане сначала зарегистрировались в Одноклассниках, потом – в Фейсбуке, потом везде друг с другом зафрендились…И как-то так получилось, что в одной из ныне здравствующих семей форумчанка с ником Светла и форумчанин с ником Слон узнали друг друга как Светлану и Анатолия – и решили пообщаться за пределами автофорума.Правда, называть друг друга по имени мы так и не приучились. Дома называем друг друга либо «мама-папа», либо «солнце-солнце».А сын у нас родился прямо день рождения автофорума – 8 апреля. Но тут уж мы не виноваты, он сам!Надежда Рожнова, телеведущая, журналист, редактор, автор инстаграм-блога @nadinruzh«Оказалось, что он смотрит все мои посты и сторис уже 9 лет»В школе я по уши влюбилась в мальчика. Он приехал к нам из другого города, был старше нас, высокий и такой восхитительный!Но на выпускном он прямо сказал мне: «Ты мне не нравишься, хватит за мной бегать». Я тогда очень сильно разозлилась и сказала, что он ещё сам вернется ко мне - с кольцом и предложением руки и сердца! Он посмеялся и на этом всё закончилось.Шли годы, я стала участвовать в различных популярных шоу, работать на телевидении, развивать соцсети. Периодически я вспоминала эту историю с улыбкой, но чувств уже давно не было.И вот однажды мне приходит от этого парня сообщение ВКонтакте. Он написал, что я очень изменилась и пригласил погулять. Оказалось, что он смотрит все мои посты и сторис и вообще активно следит за моей жизнью уже 9 лет!Я согласилась только чтобы отомстить, припомнить ему его же слова на выпускном. Но как-то всё завертелось и так получилось, что спустя 10 лет после окончания школы он действительно сделал мне предложение.Мы встречались два года. Всё это время он работал в другом городе, поэтому всё, что нам оставалось – это общаться через интернет. Это было сложно, но очень трогательно и романтично.Счастливого финала не получилось, мы разошлись. И все же я очень благодарна соцсетям, что в моей жизни были эти два года счастья.Героини нашего проекта уже проверили свою любовь и временем, и расстоянием, и качеством мобильного интернета. Они уже уверены в своих чувствах. Но возможность найти свою половинку в сети есть у каждого. А у абонентов Tele2 на поиск вечной любви в интернете теперь есть еще и вечные гигабайты.На тарифах линейки «Мой Tele2» остатки трафика не сгорают в конце месяца, а остаются с ними навсегда. Бесплатно, автоматически и без каких-либо скрытых условий. А значит у клиентов оператора всегда есть возможность написать простое «Привет!» или поставить обычный лайк, которые могут круто изменить вашу жизнь.Анастасия КАЗАКОВА