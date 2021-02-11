Более двухсот сотрудников ГАЗа приняли участие в лыжных гонках.

Соревнования по лыжным гонкам среди сотрудников «Группы ГАЗ» состоялись в Нижнем Новгороде 7 февраля. Большой спортивный праздник по традиции прошел в сосновом бору в Стригино, на лыжной базе ГАЗа.День эстафет – это часть спортивного проекта «На лыжи» акционера «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски.

Цель спортивного проекта «На лыжи» – популяризация спорта и здорового образа жизни. Несмотря на двадцатиградусный мороз, соревнования собрали внушительное количество лыжников. Воскресным утром на старт вышли 40 команд и более 200 участников. Участники признавались, что всю неделю с волнением следили за погодой, которая в последнее время преподносит нижегородцам немало сюрпризов, но все обошлось.

Организаторами эстафеты выступили спортклуб ГАЗа «Торпедо» и дирекция по персоналу «Группы ГАЗ».

«Минус 20 градусов – рабочий показатель для соревнований. Мороз и солнце – идеальные условия для первого в этом году большого спортивного праздника», – уверен директор спортклуба Николай Горшков. Отметим, что автомобилестроители – люди крайне ответственные, поэтому все необходимые противоэпидемические меры были соблюдены.

Соревнования прошли в минувшие выходные, несмотря на морозную погоду.

Соревнования прошли среди мужских и женских команд. Женщины пробежали эстафету 3х3 (3 человека по 3 км), мужчины – 4х5 (4 человека по 5 км).

«Чтобы не замерзнуть при -20°С, нужно бежать быстрее, – поделился ценным советом Сергей Терешин из кузнечного производства. – Трасса подготовлена великолепно. Я уже лет 30 увлекаюсь бегом, так что пропустить эстафету никак не мог. Зима скоро кончится – глупо сидеть дома. Нужно радоваться солнцу и снегу!»

По словам физорга 26-го участка производства грузовых автомобилей АЗ «ГАЗ» Ирины Пиманцовой, ее подопечные никогда не пропускают корпоративные соревнования.

«К сожалению, из-за пандемии массовые старты пришлось отложить до лучших времен. Но мы на коньках и лыжах катались в корпоративный отпуск. И вот сегодня наконец-то выставили лыжную команду от участка. А морозом нас не испугаешь: мы все же в России живем!» – улыбается руководитель группы.

Победителями лыжной эстафеты среди мужчин стали представители завода штампов и пресс-форм ПАО «ГАЗ», вторыми пришли любители спорта из Объединенного инженерного центра, бронзу завоевала команда сборочно-кузовного производства АЗ «ГАЗ».

Среди женщин сильнейшими стали лыжницы завода штампов и пресс-форм ПАО «ГАЗ», второе место у команды производства штампованных деталей ПАО «ГАЗ», третье – у Объединенного инженерного центра.

Организаторами эстафеты выступили спортклуб ГАЗа «Торпедо» и дирекция по персоналу «Группы ГАЗ».

Победители соревнований были награждены почетными грамотами и ценными призами.

Впереди у автозаводцев еще лыжный полумарафон 27 февраля и семейный праздник «Папа, мама, я – лыжная семья», а 13 февраля сотрудники Горьковского автозавода примут участие в массовой гонке «Лыжня России - 2021».

КСТАТИ

В «Группе ГАЗ» Олега Дерипаски большое внимание уделяется здоровому образу жизни сотрудников. Среди жителей Автозавода регулярно проводятся массовые соревнования: спартакиады, эстафеты, первенства по различным видам спорта. Также ГАЗ является спонсором ХК «Торпедо», поддерживает спортивные объекты Автозаводского района. Сотрудники ГАЗа участвуют во всероссийских оздоровительных и спортивных мероприятиях, в том числе акциях «10 000 шагов к жизни», «Человек идущий», «Лыжня России» и «Беги, герой!»