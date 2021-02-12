Сродни Древнему Египту: Мастер раскрыл секреты создания ледовых скульптур

Процесс создания ледовой скульптуры занимает несколько дней. Фото: Предоставлено героем публикации

На днях все нижегородские СМИ облетела новость о том, что житель Арзамаса стал участником фестиваля «Удмуртский лед» в Ижевске, на котором вместе с напарником представил свою ледовую скульптуру. Однако никаких подробностей об этом не сообщалось.

«Комсомолка» разыскала этого загадочного нижегородского скульптора – им оказался 31-летний житель Перми Кирилл Кривощеков. Как выяснилось, на фестивале его город немного перепутали.

«Я родился в Арзамасе-16 (нынешний Саров – прим.), а живу в Перми», - смущенно пояснил нам Кирилл.

Его семья переехала из Сарова в город Кунгур Пермского края, когда Кирилл был еще совсем ребенком. Здесь он ходил в детский сад, учился в школе, а поступать уехал в Пермь. В 2013 году окончил Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Сейчас Кирилл занимается скульптурой в таких материалах, как камень, дерево, металл, бетон, лёд, снег. С 2020 года является членом Союза художников России.

Первый опыт работы со льдом Кирилл приобрел около 12 лет назад. Это направление так захватило молодого студента, что он почти каждый год стал участвовать в строительстве ледовых городков в разных городах: Перми, Чусовом, Горнозаводске, Нижневаторовске, Кировске, Екатеринбурге и других.

Сам Кирилл признается, что затрудняется назвать число скульптур, которые он сделал. Но чаще всего это коммерческие заказы (ледовые городки), реже – фестивали. Одно из таких мероприятий – фестиваль «Удмуртский лед» - прошел в начале февраля в Ижевске. Творческие коллективы создали 13 ледовых скульптур на тему «Ворота в будущее». Уроженец Сарова Кирилл Кривощеков вместе со своим напарником Алексеем Татариновым представил работу под названием «Магнитное поле». Монумент представляет собой двухметровую фигуру человека, вокруг которой находится магнитное поле.

Скульптура "Магнитное поле" была представлена в феврале 2021 года на фестивале в Ижевске. Фото: Предоставлено героем публикации

Кирилл, как родилась идея этой скульптуры?

Ворота в будущее для каждого человека - это, прежде всего, он сам. Именно сила, магнетизм и вера в себя - основа будущего. Это основа творчества и созидания.

Где берут лед для скульптур и кто этим занимается?

Лёд добывают на озерах, прудах – там он толще, чем в реке, и его удобнее доставать. Сам я ни разу не добывал лёд, этим занимаются специально обученные люди, ведь для этого нужен определенный опыт.

Как выглядит процесс создания ледовой скульптуры?

Работа над фестивальной скульптурой изо льда начинается с темы. Мы вместе с Алексеем Татариновым (он учился на несколько лет старше в том же вузе – прим.) думаем над темой фестиваля. Далее необходимо сделать эскиз. Если фигура сложная – такая, как «Магнитное поле», - сначала обязательно делается точный чертеж проекта с отрисовкой деталей.

Уже на месте мы монтируем блоки льда, склеиваем их и прорисовываем по льду линии будущей скульптуры. Далее по линиям бензопилой отсекаем всё лишнее, придавая нужную форму. На завершающем этапе идет ювелирная работа, инструмента используется много: стамески, бормашины, пилки, терки…

Кирилл Кривощеков - член Союза художников России. Фото: Предоставлено героем публикации

На что клеят лед и как много времени занимает создание одного изваяния?

Лед клеят на воду. На одну скульптуру уходит несколько дней. Например, ту, что была на фестивале «Удмуртский лед», мы вдвоем вырезали за пять полных дней.

Сколько может весить один такой монумент?

Несколько тонн. Конечно, их никто не взвешивает, но посчитать примерно можно. Для создания объекта «Магнитное поле» мы использовали около восьми блоков льда размером 1 на 2 метра и толщиной 35 см. Каждый весит около 800-1000кг. Спилив лишнее, конечно, значительно облегчили фигуру.

Скульптор Кирилл Кривощеков за работой на фестивале в Перми. Фото: Предоставлено героем публикации

А какая оптимальная температура воздуха для работы со льдом?

-10…-15 градусов.

Жизнь ледовых фигур, увы, недолгая. Придет весна или оттепель, и все растает. Прекрасное произведение искусства превратится в воду. Не жалко?

Нет, не жалко. Ведь мы делаем их с осознанием того, что это мимолетно. И вообще – мы пилим воду! (смеется)

Кирилл Кривощеков и Алексей Татаринов на международном фестивале деревянной скульптуры «Лукоморье 2018» на Байкале. Скульптура «Низверженный». Фото: Предоставлено героем публикации

Администрации городов, где проходят ледовые фестивали, платят скульпторам за работу?

Не всегда администрация, иногда – спонсоры.

Платят хорошо?

Все относительно. Главное эмоции и общение. Я доволен.

К сожалению, сам Кирилл почти никогда не фотографирует свои работы. «Не вижу смысла снимать на камеру мобильного телефона в плохом качестве», - объясняет он. Однако кое-какими снимками он с нами все же поделился.