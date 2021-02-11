Приближается День Святого Валентина, а это значит, что многие нижегородцы сейчас в поисках подарка для своей второй половинки. Некоторые не считает этот день за праздник, но, тем не менее, многие парочки видят в этом отличный повод лишний раз побаловать любимого человека чем-то приятным. В преддверии Дня всех влюбленных кто-то ходит по магазинам, высматривая «что-нибудь такое этакое», а кто-то шерстит интернет-сайты. Чтобы облегчить муки выбора любимым читателям, публикуем актуальную подборку, что подарить на 14 февраля 2021 в Нижнем Новгороде.1. Портрет на холстеТакая картина понравится любому и станет прекрасным украшением интерьера. Это индивидуальный подарок, который не купишь в магазине. Картина может быть просто портретом, а может представлять собой запечатленный момент из жизни – тогда она станет хранителем приятных воспоминаний и будет вызывать улыбку при взгляде на нее.Можно заказать портрет профессиональному художнику, а можно сделать фотопечать на холсте. Первое, конечно, будет дороже, зато оригинальнее. Второй вариант хорош невысокой стоимостью и быстротой исполнения. Изготовители также предлагают обработку фото на любой вкус.Стоимость: Портрет маслом - около 10 тысяч рублей, фотопечать на холсте от 400 до 4300 рублей.2. Торт-валентинкаСладкий подарок – беспроигрышный вариант. Особенно если сделать десерт на заказ с учетом всех предпочтений своей половинки. Опытный кондитер поможет подобрать декор и вкус начинки, ассортимент которой просто потрясает воображение: красный бархат, морковный, сникерс, ягодная ваниль, фисташка, малина, «Пина Колада», «Ферреро Роше». Делают даже торты с деньгами внутри! Как правило, кондитеры работают с натуральными продуктами без заменителя молочного жира.Стоимость: от 950 рублей за килограмм. Декор, как правило, в стоимость не входит, но бывают исключения.3. Роза в шареКаждый год индустрия подарков изощряется и предлагает что-то новенькое. Не успели мы отойти от мишек из розочек, как на рынке появился новый хит – роза в шаре. Живой цветок, помещенный в прозрачный плотный воздушный шар, наверняка удивит даже самую искушенную особу. Презент может быть дополнен декором в виде перьев и оберточной бумаги, а на самом шаре можно сделать любую надпись.Стоимость: 550 рублей4. Бокалы с гравировкойВсе больше набирают популярность бокалы с надписью, отражающей индивидуальность одаряемого. Сама посуда может быть абсолютно любой для разных напитков: бокалы для вина, шампанского, виски, коньяка, стаканы для лимонада и прочее. Как правило, бокалы входят в стоимость. Также их можно упаковать в презентабельный крафт-пакет или коробку, перевязанную атласной лентой.Стоимость: от 900 рублей.5. Нижнее белье ручной работыЕсли вы думаете, что речь идет только о женском белье, то вы ошибаетесь. Мастерицы шьют как комплекты для женщин, так и белье для мужчин. Можно заказать белье себе и своей половинке в одном стиле.Стоимость: от 500 рублей за один предмет