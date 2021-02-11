По данным на 01:00 11 февраля 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 456 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 89 103 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве. К счастью, растет и положительная статистика. Только за последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 445 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 81 105 жителей Нижегородской области.Примерно 3,6 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Свыше 3,1 тысяч человек лечатся в больницах.Примечательно, что в 16 районах области новых заражений не выявлено вовсе. Лидерами по числу заболевших остаются Дзержинск (6993 человека), Бор (4 641 человек) и Павловский район (2 518 человек).