Лыжня России 2021 в Нижнем Новгороде: изменения в движении транспорта

Совсем скоро, 13 февраля, нижегородцев ожидают масштабные соревнования - Лыжня России 2021 в Нижнем Новгороде. Рассказываем, как это повлияет на движении транспорта в регионе.

- В поселке Новинки 13 февраля будет временно ограничено движение из-за проведения нижегородского этапа соревнований Лыжня России 2021 в Нижнем Новгороде, - рассказали в городской администрации. - Движение транспорта будет ограничено с 7:00 до 16:00 13 февраля, - говорится в документе. – В это время движение будет перекрыто по улице Гагарина на участке от улицы Школьной до дома № 18 и по улице Новая напротив дома 202.

Объехать место проведения соревнований можно по прилегающим улицам. Выезд транспорта с улицы Окской будет осуществляться через улицы Приокскую и улицу Богородскую. А выезд из поселка Новинки будет осуществляться через улицу Нижегородскую и улицу Магистральную на улицу Окскую.