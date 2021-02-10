«Я смотрю на мир глазами детей» : Жительница Дзержинска поборется за звание лучшего воспитателя страны

Сегодня в Перми для участников конкурса пройдут установочные семинары. Фото: Администрация города Дзержинска

Жительница Дзержинска Светлана Быйлычева представит Нижегородскую область на Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России». Это право педагогу досталось благодаря победе в окружном конкурсе.

Как сообщает администрация города Дзержинска, финальный этап состязания пройдет в очном формате в Перми и продлится с 11 до 14 февраля. Между собой соревноваться будут участники из 80 регионов страны.

Наша землячка выбрала профессию воспитателя более 20 лет назад. Светлана Михайловна вдохновилась примером собственной мамы и решила пойти по её стопам. В настоящее время она работает в группе компенсирующей направленности в детском саду № 145 и занимается детьми с тяжёлыми нарушениями речи.

- Вот уже 23 года я смотрю на мир глазами детей, удивляюсь и познаю вместе с ними, принимаю их такими, какие они есть, являюсь для них не только воспитателем, но и партнером, другом, с которым всегда интересно и не хочется расставаться ни на минуту, - рассказывает о своей работе Светлана Байлычева.

Глава города Дзержинска Иван Носков пожелал Светлане успешного прохождения всех испытаний и, конечно же, победы. Он также отметил важность такой профессии, как воспитатель, потому что именно им родители доверяют самое дорогое – своих детей.

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