В этом году Лыжня России 2021 в Нижнем Новгороде пройдет 13 февраля. Для проведения соревнований участникам предоставлена поляна рядом с ЖК «Окский берег». Рассказываем, какая программа мероприятий ожидает участников.- В прошлом году эти соревнования собрали в Нижегородской области почти 13 тысяч участников, - рассказали организаторы мероприятия. – Это стало абсолютным рекордом за все время его проведения.В этом году на проведение соревнований наложила отпечаток продолжающаяся пандемия коронавируса. На старт соревнований Лыжня России 2021 в Нижнем Новгороде будут допущены только участники в возрасте от 14 до 65 лет. Все они должны быть в масках, а на входе их ожидает термометрия.В программе соревнований участников ожидает массовый старт на 5 и 10 километров, забег почетных гостей и забег представителей нижегородских предприятий. По традиции самую большую команду на соревнования намерена выставить «Группа ГАЗ».КОНКРЕТНОПрограмма мероприятий на соревнования Лыжня России 2021 в Нижнем Новгороде9.00 – 11.30 – Вход участников на площадку проведения мероприятия;11.35 -11.50 - Торжественное открытие «Лыжни России – 2021»;12.00 - Старт массового забега на дистанцию 10 км;12.30 - Старт массового забега на дистанцию 5 км;13.00 - Старт брендированного забега и забега почетных гостей на дистанцию 2021 м;13.30 – Награждение победителей забега на 10 км;13.45 – Награждение победителей забега на 5 км;14.00 – Награждение победителей брендированного забега и забега почетных гостей;