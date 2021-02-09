Громкий скандал разразился в городе Урень Нижегородской области. Там сотрудница одного из банков попалась на мошенничестве при оформлении кредитов. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.Известно, что ранее не судимая 28-летняя Нина Добрынова (имена героев изменены – прим.) использовала своё служебное положение и оформила кредитные карты от лица четырёх клиентов банка. Естественно, никакого согласия от граждан мошенница не получала.Сумма ущерба от действий Добрыновой составила 300 тысяч рублей. Заявление на девушку поступило от представителей банка, которые попросили провести расследование.Как удалось выяснить в ходе проверки, девушка работала старшим финансовым консультантом банка чуть больше трёх месяцев и совсем недавно уволилась.Уголовное дело пока не возбуждено. Во-первых, это связано с тем, что девушка ещё не найдена и не опрошена. Во-вторых, следствие ещё не установило имена пострадавших от махинации с кредитными историями.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!