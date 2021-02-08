В Нижнем Новгороде на днях представили скульптуры губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и его супруги. О сделанных изваяниях на своей странице в Инстаграм рассказала сама Екатерина Никитина.- Я впервые побывала в мастерской скульптора, - призналась она своим подписчикам. - Это просто восторг и невероятная атмосфера чуда. Даже не верится, что творца уже нет с нами. Но он живет в своих работах.Известно, что автором изваяний стал известный скульптор Вячеслав Потапин. Обе статуи выполнены из известняка.- Вячеслав Потапин - Человек и Творец, его иногда ласково называли Слон, - рассказала об авторе Екатерина Никитина. – Я, к сожалению, не была с ним знакома, но мне повезло посетить мастерскую и увидеть его работы там, где он творил.К слову, работы скульптора нижегородца уже могли увидеть в Нижнем Новгороде. К примеру, одна из них – Муза Талия установлена у тетра Комедии. Также его работы выставлены в Третьяковской галерее.