«Пыталась разнять»: Нижегородской медсестре сломали челюсть в уличной драке

23-летняя девушка серьезно пострадала в уличной драке. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Нижнем Новгороде молодая медсестра пострадала в уличной драке. Обычно 23-летняя Светлана Бурцева (имена героев изменены – прим) оказывала медицинскую помощь пациентам, но 31 января сама оказалась на больничной койке.

Дело было ночью в частном секторе Сормовского района на улице Старая Канава – недалеко от дома, где проживает девушка. Там произошла уличная потасовка, обстоятельства которой весьма туманны, но в центре которой и оказалась медсестра одной из нижегородских больниц. Светлана хотела уладить конфликт и полезла разнимать дерущихся, но в итоге серьезно поплатилась за это.

На этом месте произошла потасовка. Фото: Яндекс. Карты

«Неустановленное лицо нанесло ей телесные повреждения. Пострадавшая обратилась в больницу №39, где у нее был диагностирован открытый перелом нижней челюсти», - сообщил «КП – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

Чтобы наказать обидчика, Светлана обратилась в полицию. В результате в поле зрения правоохранителей попал 22-летний студент одного из нижегородских вузов. Сам парень проживает в Чкаловске, а учится в областном центре.

«По заявлению проводится проверка. Подозреваемый был опрошен и обязан явкой», - подчеркнул источник «КП – Нижний Новгород».

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.