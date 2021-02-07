До минус 28: Узнали, сколько продержатся морозы в Нижнем Новгороде Фото: Олег Укладов

Нынешняя зима преподносит нижегородцам сюрприз за сюрпризом. Не успели горожане прийти в себя после аномальных снегопадов, как случилась новая напасть – на Нижний Новгород обрушились сильные морозы.

- Начиная с воскресенья, 8 февраля, в Нижнем Новгороде установится морозная погода – столбики термометров опустятся до – 19 градусов, - предупредили синоптики. – В ночные часы будет еще холоднее – до -23 градусов.

Такая погода продержится в Нижнем Новгороде в течение всей следующей недели. Самым холодным днем станет понедельник, 8 февраля. В этот день столбики термометров опустятся до – 23 градусов, а по ночам – до 28 градусов. Небольшого ослабления морозов можно ожидать только к выходным.

Напомним, ранее ожидалось, что весна в Нижегородской области будет ранней. Однако пока эти прогнозы не оправдываются.