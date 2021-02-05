Роспотребнадзор: «Грипп до Нижегородской области еще не добрался». Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Январь традиционно становится началом эпидемии гриппа в Нижегородской области. Однако в этом году вирус явно запаздывает. Чем это вызвано и сможет ли коронавирус полностью вытеснить грипп, «Комсомолка» выясняла вместе с заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Натальей Садыковой.

- Наталья Александровна, что сейчас в Нижегородской области с заболеваемостью ОРВИ и гриппом?

- Заболеваемость ОРВИ сейчас в области на уровне пороговых значений. Традиционно в первую неделю после праздников отмечается подъем заболеваемости – люди встречаются в коллективах, выходят на учебу школьники и студент. Показательными являются последние две недели января, когда либо наблюдается снижение числа обратившихся в медицинские организации по поводу респираторных заболеваний, либо начинается эпидемический подъем. К счастью, в области на текущий момент наблюдается стабильная ситуация и по коронавирусной инфекции, и по ОРВИ.

- А что с гриппом?

- Пока в области не было выявлено ни одного заболевшего гриппом. Первые случаи в России уже выявляют в восточных регионах, но до центральной части вирус еще не дошел.

- Какой штамм в этом году к нам придет?

- Пока об этом трудно говорить. В рамках Глобальной программы по борьбе с гриппом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает циркуляцию вирусов в разных странах. По прогнозам ВОЗ на сезон 2020/2021 г.г. эпидемию могут вызывать следующие штаммы: вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09, вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2), вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage), вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage). Все эти штаммы вошли в четырехвалентные вакцины и соответственно первые три – в трехвалентные. Какой из вирусов придет и вызовет ли он эпидемию пока не могу сказать, т.к.к в восточных регионах России были выделены единичные случаи вируса гриппа В.

- Что это за вирус?

- В отличие от вирусов гриппа А не так активно мутирует. Поэтому он не дает взрывного роста числа заболевших. Эпидемии, связанные с этим вирусом возникают редко. А если и случаются, то растянуты во времени, отличаются небольшим количеством пораженного населения. Это, можно сказать, слабенький вариант гриппа. Но каждого конкретного человека любой вирус гриппа может вызвать разные формы течения заболевания, в том числе и тяжелые последствия. Чаще грипп вызывает осложнения у ослабленных людей (дети, люди старшего возраста, люди с эндокринными заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, почек, с иммунодефицитными состояниями).

- Когда уже можно будет точно сказать, ждать ли эпидемию гриппа?

- Если тот вирус, который пришел в восточные регионы, имеет эпидемический потенциал, то недели через две он может прийти к нам в регион. Пока о каких либо признаках эпидемии гриппа говорить не приходиться. Хочу отметить что в отдельные годы регистрировались поздние эпидемии в период апрель-май.

- Ряд экспертов высказывали такое мнение, что в этом году грипп может быть полностью вытеснен коронавирусом. Может ли такое быть?

- Проблема в том, что Covid-19 в России появился в прошлом году в марте, когда эпидемия гриппа уже практически завершилась. Поэтому говорить о том, что вирусы гриппа и COVID-2019 друг друга заменяют или вытесняют, нельзя. В настоящее время вирусы ОРВИ циркулируют наряду с коронавирусом, доля их обнаружения ничуть не снизилась по сравнению предыдущими годами. Что будет с гриппом, пока сложно предсказать. Не исключено, что когда придет вирус гриппа, коронавирус может отступить на второй план. Или наоборот коронавирус не даст гриппу развернуться на полную мощь . А может так случиться, что они вызовут микст-эпидемию и это сейчас главное опасение медиков и специалистов Роспотребнадзора. В этом году в области было привито рекордное число нижегородцев – 53% населения. Все меры профилактики новой коронавирусной инфекции эффективны и в отношении гриппа. Поэтому при соблюдении мер безопасности (использование защитных масок, соблюдение социальной дистанции, сокращение пребывания в людных местах) последствия прихода гриппа в область будут минимальны.