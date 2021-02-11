«Очень много деталей» : Премьера спектакля «Свадьба Фигаро» в Театре оперы и балета имени А.С. Пушкина

Нижегородцы смогут увидеть современную постановку оперы. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Спустя более чем 40 лет на нижегородской сцене театра оперы и балета имени А.С. Пушкина снова покажут спектакль «Свадьба Фигаро», в которой кипят бурные страсти. Премьерный показ назначен на 12 февраля.

Зрителей ждет современная постановка оперы с необычными режиссёрскими решениями. Например, действие сюжета развернётся в знакомом для всех мире полном гаджетов и технологий.

Опера наполнена множеством деталей. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- В этой опере очень много деталей, за которыми иногда даже не успеваешь уследить, - рассказывает режиссёр-постановщик Дмитрий Белянушкин. - Из-за этого мы здесь даже используем камеры наблюдений, которые будут фокусировать и зумировать какие-то событийные детали, которые очень важны для рассказа истории.

Кстати, именно по этой причине с каждой стороны от сцены находятся экраны. Именно на них транслируются изображение с камер, создавая иллюзия «подглядывания» за героями сквозь замочную скважину.

В партии Фигаро выступит Олег Цибулько. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В новинку нижегородцам придётся и тот факт, что опера будет полностью идти на языке оригинала – итальянском. Для этого с актерской труппой приезжал заниматься коуч по вокалу на итальянском языке Джанлука Пальюзо. Это было сделано для того, чтобы и речь, и арии героев звучали подлинно.

Спектакль «Свадьба Фигаро» покажут на языке оригинала. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

К счастью, нижегородцам не стоит пугаться или расстраиваться из-за незнания иностранного языка. Если в какой-то момент зрителю станет трудно понимать разворачивающееся на сцене действие, то ему потребуется лишь поднять глаза на электронное табло, где будет появляться перевод текста.

И всё же режиссёр постановки «Свадьба Фигаро» отмечает, что на сцене главное – это артист и именно на него следует смотреть.

- Это то, что отличает нас от других видов искусства, от кино. Здесь есть уникальная возможность видеть, как в процессе спектакля человек меняется у нас на глаза, - отмечает он. - Такого в кино мы никогда не увидим, потому что там монтаж, а здесь все происходит вживую. Я считаю, что это потрясающе, именно благодаря этому театру будут жить в любом веке.

На сцене построили масштабные декорации. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Музыка Моцарта прозвучит в интерпретации Ивана Великанова, который будет совмещать две сложные функции: дирижировать оркестром, а также играть на клавесине.

- Безусловно, можно сказать, что это наша изюминка, но с другой стороны стоит помнить, что самыми первыми спектаклями по этой опере Моцарт руководил из-за клавесина, - отмечает дирижер.

Для постановки было построено множество декораций, нижегородцы смогут увидеть изнутри не только изящную итальянскую виллу, но и то, что находится за её пределами. В частности, четвёртое действие оперы перенесет зрителя на берег моря. И если вы думаете, что это преувеличение, то стоит сказать, что прямо на авансцене действительно разместился бассейн.

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