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Общество

Шесть главных новостей Нижнего Новгорода за уходящую неделю

Вспоминаем громкие события этой недели
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Дайджест нижегородских новостей за минувшую неделю.

Дайджест нижегородских новостей за минувшую неделю.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самым неординарным событием уходящей рабочей недели, пожалуй, стал инцидент с самолетом Нижний Новгород – Ростов, который 2 февраля подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в аэропорт Стригино. Как выяснилось, в воздухе у авиалайнера произошел отказ правого двигателя. К счастью, все закончилось благополучно.

На днях стало известно о героическом поступке 37-летнего электрика из Вадского района Ивана Жиркова, который вытащил из ледяной воды тонущего ребенка и вернул его к жизни, проведя реанимационные мероприятия. Иван очень скромный человек, поэтому о его поступке стало случайно известно лишь спустя месяц.

К сожалению, другая подобная история – на этот раз в Кстовском районе - закончилась трагически: 2 февраля под лед провалились трое детей, один из них погиб.

На этой неделе мы рассказывали сразу о двух романтических историях с криминальным налетом – в обеих на днях судом была поставлена точка. Безответная любовь довела 23-летнего жителя Нижнего Новгорода да тюрьмы: парень украл свою бывшую девушку и вывез ее в другой регион. Молодой человек хотел всего лишь помириться с возлюбленной, а в итоге загремел за решетку на приличный срок.

Другая история и вовсе напоминает какой-то сериал. Молодой дагестанец примчался в Нижний Новгород, чтобы убить мужа своей многодетной любовницы. Мужчина познакомился с ней в инстаграме, и после неоднократных жалоб интернет-знакомой на побои от мужа он решился на отчаянный шаг.

Завершилась рабочая неделя нижегородцев снежно-транспортным коллапсом, в который город попал из-за прошедшего ночью снегопада. Десятибалльные пробки, аварии и застрявший в снегу общественный транспорт – все это горожане горячо обсуждают сегодня весь день.

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