Молодой дагестанец примчался в Нижний Новгород, чтобы убить мужа своей многодетной любовницы. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Настоящие восточные страсти разгорелись в Нижнем Новгороде в канун нового года. Все началось с того, что местная красавица-парикмахер и по совместительству мама троих детей завела роман в интернете. В инстаграме на нее подписался молодой 23-летний житель Дагестана и принялся осыпать ее комплиментами. Сердце 30-летней женщины дрогнуло.

По данным телеграм-канала "Опер пишет", в интернете она частенько жаловалась ему на побои со стороны мужа. И в канун Нового года, 30 декабря 2019 года он приехал к ней в Нижний Новгород. Любовница сняла ему квартиру и дала денег.

Вскоре их роман из виртуального перерос в реальный. После страстной ночи любви многодетная мать снова продолжила жаловаться на своего тирана-мужа. Тут-то кровь молодого любовника и вскипела.

- 31 декабря подозреваемый сел в машину потерпевшего, работавшего таксистом, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. – Внезапно на Мещерском бульваре он попросил остановить машину, а затем нанес ему несколько ножевых ранений. А затем скрылся с места преступления. Известно, что нападавший был знакомым жены пострадавшего. Мотивом совершенного преступления как раз послужила ревность подсудимого, у которого были отношения с женой потерпевшего.

Подсев в машину к сопернику, он нанес ему пять ножевых ранений. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Только чудом раненому мужу удалось выжить. 33-летнего мужчину доставили в больницу и смогли вылечить. Тем временем неверная жена отчаянно пыталась помочь любовнику – обеспечивала его деньгами и помогала вернуться на родину. Благо там его ожидали родители и…собственная жена. Впрочем, полицейские отыскали его и там.

- 3 января подозреваемый был задержан на территории Дагестана, - рассказали следователи. - В ходе предварительного расследования в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования мужчина во всем сознался, рассказав и про знакомство в инстаграме, и про побои от жестокого мужа. Однако смягчения это не вызвало – решением суда он был приговорен к 5,5 годам в колонии строгого режима. Впрочем, его интернет-возлюбленная дожидаться приговора не стала – вместе с раненым мужем и детьми она спешно отбыла в Азербайджан. Больше о себе она не напоминала – ни письма, ни записки, ни лайка.